Confira a coluna “Conectado”

Oceano

“O jornal O Estado MS atravessou o rio Paraná e agora mira a China, por meio do oceano Pacífico,” sintetizou o diretor do jornal O Estado, Jaime Vallér, ao anunciar a parceria e cooperação entre o jornal e a Agência de Notícias Xinhua, uma das principais agência de notícias na China. Diversas autoridades estiveram presentes na assinatura da parceria entre o jornal e o representante do governo chinês, e o diretor da agência, Chen Weihua. Jaime Vallér, que tem propriedade em Porto Murtinho, sugeriu ao prefeito Nelson Cintra, presente na assinatura, inserir o município na nova Rota da Seda. Também chamada de BRI, as Novas Rotas da Seda constituem um megaprograma de investimentos internacionais da China em infraestrutura. O governo brasileiro estuda adesão à iniciativa chinesa, por meio do assessor especial do presidente Lula, o ex- -chanceler Celso Amorim. Após a assinatura, a comitiva liderada pelo empresário Vallér foi a Bonito, conhecer a Capital do Ecoturismo brasileiro.

Gestão

Maior partido do Estado, o governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) e o presidente estadual tucano Reinaldo Azambuja comemoram a adesão de 46 prefeitos dos 79 existentes, além de 243 vereadores, 16 vice-prefeitos, seis deputados estaduais e três federais. Para Reinaldo Azambuja, a gestão tucana faz a diferença: “Eu tenho dito, por convicção e experiência, que se o governante não resolver a gestão, não vai resolver o problema do povo. Então, o que é a gestão? É fazer as reformas que precisam ser feitas para diminuir o tamanho do gasto público. A máquina pública é muito cara para o cidadão. Se você tiver um monte de secretarias, um monte de funcionários comissionados, vai gastar muito, vai comprar mal. Então, tem que se fazer primeiro a gestão, as reformas que precisam ser feitas, porque aí vai sobrar mais para atender o povo, porque milagre não existe. Quem quiser se dar bem na administração tem que ter coragem de, primeiro, fazer as reformas, organizar a máquina pública e aí terá condições de enfrentar realmente e solucionar os problemas do dia a dia”, concluiu o ex-governador do Estado.

Ampliação

… E o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) estuda a ampliação do limite de faturamento para o MEI (Microempreendedor Individual) de R$ 81 mil para R$ 144,9 mil por ano. A pasta vem trabalhando com uma proposta para a criação de “rampa de transição” gradual para que os negócios que ampliarem o faturamento possam se adaptar às regras na mudança de MEI para Microempresa (ME). Com a mudança, o governo propõe uma nova faixa de alíquota do Simples Nacional, que atualmente é de 5% do salário-mínimo. MEIs que faturam de R$ 81 mil a R$ 144.912 poderão ter uma alíquota de R$ 181,14.

Por Bosco Martins – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

