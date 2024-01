Deputado Vander Loubet passa por cirurgia em SP para retirada de pedras nos rins

O deputado federal Vander Loubet (PT), está internado em São Paulo, onde passou por uma cirurgia. A notícia foi divulgada pelo próprio parlamentar, através da sua rede social, no domingo (14). Vander, disse ainda, que aguarda alta médica para retornar para Mato Grosso do Sul.

“Olá, pessoal. Passando rapidamente aqui apenas para informar que passei por um procedimento cirúrgico aqui em São Paulo ontem (sábado) para a retirada de pedras nos rins. Felizmente, está tudo bem. Estou me recuperando e aguardando a liberação dos médicos para retornar a Campo Grande.”

Segundo a assessoria de imprensa do deputado, após sentir fortes dores, ele procurou auxílio médico, fez exames e foram detectadas pedras nos rins.“Ao consultar um amigo médico de São Paulo, que acompanha seu quadro de saúde, foi orientado a ir procurá-lo na capital paulista para a realização de mais exames. Chegou no sábado e, após exames complementares, foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada das pedras”, diz nota de assessoria.

Vander Loubet (PT), completa 60 anos no dia 22 de janeiro. Deputado federal desde 2003, exerce seu sexto mandato.

Pedra nos rins

A pedra nos rins é uma massa endurecida que se forma no interior do rim, e que pode se movimentar por todo o sistema urinário. O risco de ter pedra nos rins é maior em pessoas que fazem uma alimentação muito rica em sódio, proteínas, potássio, fósforo ou cálcio, mas também pode ser resultado de alterações no funcionamento do rim ou baixo consumo de líquidos.

O principal sintoma de pedra nos rins é a dor intensa no fundo das costas que pode limitar os movimentos. No entanto, também pode surgir náuseas, vômitos, dor para urinar, sangue na urina, urina turva e febre. Na presença de sinais e sintomas indicativos de pedra nos rins, é importante consultar um nefrologista para que sejam feitos exames e iniciado o melhor tratamento. (Fonte: Tua Saúde)

Por Daniela Lacerda.