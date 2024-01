Sejusp estuda aumento das vagas diárias para emissão de novo RG

Graças a um decreto estadual, o sistema de emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional) está emitindo o novo modelo do RG (Registro Geral) gratuitamente para os sul- -mato-grossenses. Nesta segunda-feira (15), primeiro dia que o serviço estava integralmente disponível para toda população, todos os pontos de atendimento estavam com as vagas esgotadas e o setor estuda a ampliação de vagas diárias para atender a alta procura.

De acordo com o diretor e perito papiloscopista do IIGP (Instituto de Identificação Gonçalo Pereira), Márcio Cristiano Paroba, o mês de dezembro e primeira quinzena de janeiro foram de testes para o setor responsável pelas emissões da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Quando o processo foi aberto para toda população, as 2.574 vagas para o restante do mês se esgotaram rapidamente.

“Ficamos o mês passado todo em teste e hoje começamos de vez com o cidadão. No Pátia Central são 198 confecções por dia e estamos vendo a possibilidade de aumentar para 250. Como o decreto diz que a primeira emissão é gratuita, a procura pela população está imensa no Mato Grosso do Sul e no Brasil, mas a população não precisa se desesperar para tirar. Todos terão oportunidade”, esclarece Márcio.

O perito papiloscopista destacou que a gratuidade do documento é para todos, mas se vier a perder, a segunda via deve ser paga, com taxas de UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul).

“Como a primeira emissão é gratuita, se a pessoa vier a perder, aqui no nosso Estado, o valor para a segunda via é de quatro UFERMS, que fica R$ 194,48”, pontuou.

A Carteira de Identidade Nacional terá o único número de identificação em todo o país, que será o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), deixando de usar o Registro Geral. Além disso, adota o mesmo código internacional utilizado em passaportes, o MRZ (Machine Readable Zone). Há também informações opcionais que podem ser adicionadas, como tipo sanguíneo, informações sobre doenças, número da carteira de trabalho, PIS, Pasep.

Por conter tantas informações juntas, o técnico de refrigeração Emerson de Barros Delgado, de 51 anos, aproveitou a necessidade de atualização dos documentos e se apressou para garantir umas das primeiras vagas do dia.

“Esse novo vem com todas as documentações que precisamos em um só, mas também estava precisando renovar mesmo. Vou adicionar o título, habilitação e número de reservista, que deixa tudo muito mais prático e não perco nada”, compartilha o técnico.

Já a representante comercial Suelen Lemos, 30, levou a filha de 15 anos para fazer o primeiro RG e vai aproveitar a versão mais atualizada. “Como eu viajo bastante, com vendas, sempre tô levando ela junto e o RG ajuda bastante nas hospedagens e fiscalizações na estrada. Também quero emitir a Carteira de Trabalho para ela conseguir uma oportunidade como jovem aprendiz, por isso é tão importante o documento”, destaca a mãe.

A CIN não terá distinção entre o nome social e nome do registro civil, com a adição do campo nome social. A validade é de acordo com faixa etária, sendo de 0 a 12 anos – validade é de 5 anos; de 12 a 60 – a validade é de 10 anos; a partir de 60 anos – a validade é indeterminada.

Conforme orientações da Sejusp, o caminho para a nova Carteira de Identidade continua o mesmo. As pessoas podem agendar a emissão online e sem complicações no link http:// servicos.sejusp.ms.gov.br. É necessário ter em mãos os seguintes documentos obrigatórios: CPF, Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento.

Por Kamila Alcântara.