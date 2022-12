Deputado se despede do parlamento durante última sessão

A última sessão na Assembleia não foi apenas de votações e sessões extraordinárias, dentre as pautas previstas a despedida de Herculano Borges (Republicanos), ficou registrada e foi marcante. “Não fui eleito, mesmo com os 17.731 votos que eu consegui nas eleições. E entendo que todo jogo tem uma regra, e a regra tem questão de colocação eficiente, mas como sempre tudo na minha vida foi direcionado pelo desejo de Deus, precisamos absorver entender, e seguir, mas temos fé que Deus está no controle de tudo, quero registrar esse momento, pois tudo tem seu tempo determinado”, declarou .

Ele durante seu pronunciamento falou de sua trajetória política e agradeceu a compreensão da Mesa Diretora e agradeceu alguns amigos como o deputado Lídio Lopes, onde juntos começaram na Casa de Leis da Capital. Ficou no ar durante a fala de alguns deputados a possibilidade dele ser “aproveitado”, em algum quadro no próximo governo.

De forma rápida citou alguns de seus principais feitos na Assembleia e contribuições em seu mandato. “Fui fiel ao esporte, a proteção da criança, leis como Maio Laranja e sendo utilizada também pelo governo federal, fizemos ações em busca da rede do fortalecimento da defesa das crianças ligando todos a rede de proteção. Durante a pandemia também fizemos leis importantes fortalecendo a atividade física como saúde e sancionei esta lei neste período de pandemia da mesma forma as atividades religiosas dentre tantas outras leis. Tive a alegria de ser o relator da Bolsa técnico. Futuro a Deus pertence.” frisou o jovem deputado.

Vários colegas parabenizaram seu comportamento e deixaram suas homenagens:

O deputado Lidio Lopes (PATRI) parabenizou a atuação de Herculano Borges. “Quem perde muito é a população sem você aqui, perde o Parlamento, perde Mato Grosso do Sul. Foi efetivo mesmo dentro da pandemia, mas não atingimos as atuações dentro das comunidades”, relatou.

Paulo Corrêa, deputado e presidente da ALEMS, agradeceu ao trabalho em conjunto realizado por Herculano, no cargo de 2º secretário, junto a Mesa Diretora. “Agradeço ao Herculano. Foi muito bom ter você no Parlamento, que perde efetivamente sem você. Tenho orgulho de dizer que sou seu amigo e você é uma dessas pessoas que faz de forma diferente, com amor, sempre com paz, vamos sempre estar junto meu irmão. Muito obrigada”, disse.

O deputado Coronel David (PL) ressaltou as causas de Herculano Borges. “Envolvido na causa do esporte, voz forte nas igrejas, desde que era vereador. Fica aqui meu carinho, meu apreço e meu agradecimento por tudo que produziu de bom nesse mandato”, ressaltou.

O deputado Professor Rinaldo (Podemos) também exaltou o desempenho de Herculano Borges ao longo da trajetória política. “O trabalho em seus mandatos é enorme. Já fiquei fora com votações grande, e isso faz parte da regra do jogo. A proporcionalidade faz parte da regra eleitoral.Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como disse apóstolo Paulo”, informou.

A deputada Mara Caseiro (PSDB) também parabenizou o deputado que exerce o mandato até janeiro. “Sua postura, posicionamento, comprometimento e trabalho legislativo merecem ser exaltadas. Eu também já passei por isso, e agora estou aqui de volta. O Estado de Mato Grosso do Sul só agradece a sua contribuição”, frisou.

O deputado Antonio Vaz (Republicanos) exaltou o trabalho do colega de partido. “Tem exercido um trabalho excelente, em favor da família, do esporte, hoje tem que prevalecer a vontade de Deus, que tem um propósito para a nossa vida. Luta em defesa da família, bons costumes e do evangelho do senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e família”, desejou.

O deputado Barbosinha (PP) também agradece a convivência com Herculano. O senhor trouxe para esta casa os valores que se autodefine nas redes sociais. Eu não tenho dúvida que o senhor está em paz pelo cumprimento da missão, portanto em nome dos meus amigos, o senhor honra a política sul-mato-grossense e esse Parlamento se engrandeceu com a sua presença”, definiu.

Renato Câmara (MDB) destacou o relacionamento que Herculano Borges teve com os pares. “Pra ganhar a confiança dos deputados, temos que ter respeito, um deputado cristão que sempre lutou em favor do que acredita, tem uma grande bagagem, termina um ciclo com muito mais experiência, quem mais perdeu foi o Parlamento”, disse.

O deputado Zé Teixeira (PSDB), 1º secretário da Casa de Leis, descreveu o comportamento de Herculano Borges. “Alegria e satisfação de ter convivido com vossa excelência, não o conhecia antes, e tive o prazer de conhecer o parlamentar, mas a maior surpresa te conhecer como pessoa, seu caráter, decência, discrição, um homem muito ético. Mato Grosso do Sul perde muito. Sempre nos representou sempre com muita decência e altivez. Você é quadro para qualquer cargo do Estado, com certeza voltará a Assembleia. Um abraço carinhoso e respeitoso”, finalizou.

