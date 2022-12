Vacina contra Covid-19 segue disponível em mais de 50 pontos da Capital

Com o início das festas de fim de ano a circulação de pessoas tende a aumentar em todo o país, seja em confraternizações ou em viagens de férias. Por isso, é esperado um crescimento nas aglomerações o que pode resultar no aumento do número de casos de Covid-19. Para evitar um novo pico da doença a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) recomenda colocar o calendário vacinal em dia, em Campo Grande a vacina segue disponível em mais 50 unidades de saúde nesta sexta-feira (23).

A primeira dose está disponível para toda a população, incluindo crianças de seis meses a dois anos com comorbidades e a partir de 3 anos sem comorbidades. Para crianças entre seis meses a dois anos o imunizante aplicado é Pfizer Baby.

Para os demais públicos a vacina contra Covid segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 18 anos ou mais.

Confira os locais de vacinação:

