Deputado Roberto Hashioka presta homenagem ao presidente da Socipar

A semana foi de homenagem e reunião para a diretoria da Socipar (Sociedade Civil Organizada do Paraná). Na Assembleia Legislativa, na quinta-feira (25), o grupo, que tem como presidente Demerval Adilson Silvestre, recebeu Moção de Congratulação. Em seguida, se reuniram com o vice-governador Barbosinha, para discutir o projeto da ponte que ligará o Mato Grosso do Sul ao Paraná, na BR-376.

O deputado estadual Roberto Hashioka (União), em agradecimento ao empenho e defesa da interligação entre os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul pela BR-376, entregou Moção de Congratulação à Socipar (Sociedade Civil Organizada do Paraná), entidade composta por 210 entidades e lideranças, que dedica especial atenção às tratativas da integração Mato Grosso do Sul e Paraná.

A moção foi entregue durante a sessão ordinária, da quinta-feira (25), na Assembleia Legislativa de MS. Desde sua criação, a Socipar exerce papel precursor e participação atuante em audiências públicas realizadas em favor da viabilidade do importante corredor logístico entre os dois Estados.

O empreendimento, que contempla a construção de uma ponte com extensão de 2 quilômetros para a transposição do rio Paraná, está em fase atual de realização dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), com recursos alocados pela Itaipu Binacional, após convênio firmado entre os governos do Paraná e Mato Grosso do Sul. Depois de pronta, a ponte encurtará distâncias, além de otimizar o escoamento da produção do agronegócio, elevar a um novo patamar o transporte de grãos e possibilitar, ainda, o incremento do turismo, tanto no Noroeste Paranaense como no Vale do Ivinhema.

O diretor-presidente da Socipar, Demerval Adilson Silvestre, utilizou a tribuna para apresentar a entidade e detalhar o empreendimento em andamento na fronteira dos dois Estados. “Esse processo ocorreu há dez anos, na cidade de Nova Andradina, quando o então prefeito e hoje deputado estadual Roberto Hashioka nos recebeu para darmos início às tratativas, em uma audiência pública com os representantes do Vale do Ivinhema.

Desde lá, a Socipar cresceu e atualmente abriga importantes lideranças do Paraná, Mato Grosso do Sul e até em nível nacional”, informou o presidente da entidade Silvestre ressaltou que essa conquista foi um trabalho conjunto entre as entidades classe política, sociedade e empresários que perceberam os benefícios da interligação. “As pessoas, às vezes, não têm ideia da importância dessa obra, que será uma porta para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e Paraná. Uma coisa que vale a pena destacar: a gestão, quando é compartilhada, tende ao sucesso.

E foi isso que ocorreu durante esse processo, que aconteceu em todas as etapas de forma coletiva, nunca individualizada”, apontou Deputado Em sua fala, Hahioka agradeceu o papel da Socipar para a concretização da obra da ponte, que deverá medir aproximadamente 1.800 metros sobre o rio Paraná para ligar Mato Grosso do Sul ao Paraná. “Em meu terceiro mandato como prefeito, no ano de 2013, ao lado da Socipar e de outros gestores municipais, fui um dos principais defensores da construção da ponte, participando – como anfitrião, inclusive – das discussões para organizar um movimento pedindo a integração da rodovia”, contou o parlamentar.

“Sei da importância econômica e logística da interligação, em especial por minha atuação como engenheiro rodoviário e por ter dedicado toda uma vida em favor da infraestrutura das estradas de Mato Grosso do Sul, enquanto chefe de regionais do Departamento de Estradas de Rodagem de MS (Dersul). Os governos mudaram, as pessoas mudaram e a Socipar continua ativa e efetiva nessa luta. Agora, temos essa integração com a Itaipu Binacional, que está investindo R$ 3 milhões para a transposição da ponte sobre o rio Paraná. Quero agradecê-los pela persistência, por não desistir dessa missão e dizer que queremos copiar seu exemplo, para que os empresários de Mato Grosso do Sul se unam e tenham a mesma determinação para constituir uma organização em prol do desenvolvimento do nosso Estado e, consequentemente, do Brasil”, destacou Hashioka.

O parlamentar colocou seu mandato à disposição da entidade para que, juntos, possam dar novos passos para concretizar o sonho da população e finalmente ver a tão esperada ponte interligando os dois Estados, assim como para deliberar a respeito de outras demandas de interesse comum. Também estiveram presentes os membros da diretoria da Socipar, Ivo Pierin Junior (vice-presidente), Dante Ramos Junior (diretor- -secretário) e Edilson Avelar Silva (diretor-tesoureiro), bem como o empresário da comunicação Jaime Vallér, diretor do jornal O Estado de MS. (Com Assessoria) Roberto Hashioka entrega Moção ao presidente da Socipar Demerval.

Por Alberto Gonçalves – Jornal O Estado do MS.

