Receita Federal aguarda 90 mil IR até quarta-feira

O Estado recebeu até este último sábado (27), 460 mil declarações de imposto de renda e Receita Federal ainda aguarda 90 mil documentos, expectativa para este ano é receber mais de 552 mil documentos.

O prazo para a entrega do Imposto de renda termina na próxima quarta-feira (31). Quem entregou logo no início receberá primeiro a restituição.

A declaração do IR 2023 é obrigatória para quem:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, em 2022.

O valor é o mesmo da declaração do ano passado. contribuintes que tiveram rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil no ano passado;

Quem obteve, em qualquer mês de 2022, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma foi superior a R$ 40 mil, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto;

Em 2022, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2022, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2022;

Quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram