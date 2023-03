Deputado Junior Mochi retorna após testar negativo para Covid19

O deputado estadual Junior Mochi ( MDB), retorna nesta terça-feira ( 28) para a sessão da Assembleia legislativa do Estado após ser afastado por estar com covid19, pela terceira vez.

O parlamentar conversou o a reportagem do O ESTADO MS, no domingo (27), e adiantou que faria o teste na segunda-feira, que deu negativo, assim o liberando para retornar aos trabalhos da Casa.

Mais dois outros deputados estão afastados por pedido médico, o deputado Zeca do PT que passou por duas cirurgias e a deputada Gleice Jane, suplente do deputado Amarildo Cruz, tomará posse no dia 11 de abril e deverá participar de forma remota das sessões até se restabelecer do tratamento da síndrome de Guillain Barré.

Foto: Luciana Nassar / ALEMS

