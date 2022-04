Deputado João Henrique publica vídeo antigo com Bolsonaro criticando governo petista

O Deputado Estadual João Henrique Catan (PL), postou em suas redes sociais hoje (29), um vídeo de 2015 ao lado do atual Presidente da República Jair Bolsonaro (PL) , relatando o trabalho do partido na época e que, atualmente, ambos são filiados.

Conforme a postagem falando sobre o impeachment da ex-presidente Dilma, do PT (Partido Trabalhista), João comenta que desde 2015 está no Partido Liberal e luta ao lado de Bolsonaro. “Sempre acreditei nisso, mesmo que na ocasião essa possibilidade fosse bastante desacreditada por muitos aproveitadores que agora se vestem de bolsonaristas.”

“Em 2018 entrei no PL e ele no PSL, onde me elegi e onde o traíram, respectivamente. Agora em 2022 um grande presente: ele também veio para o P, acreditando no nosso partido. É um prazer somar forças neste projeto tão grandioso.”

No vídeo, Bolsonaro diz que o Brasil após o governo de Dilma se encontrava na contra-mão. “Esse governo está arrebentado com o brasil ao se aproximar de ditaduras, desviar dinheiro do BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para apoiar ditaduras e criando divídas com outros países. Inclusive, há poucos meses foi inagurada uma linha de transmissão Itaupu – Assunção, criada na época do Lula no Paraguai.”