Vídeo: História do milagre de Henrique, jovem que sofreu um grave acidente de moto

Histórias de milagres realmente acontecem? Alguns acreditam que seja Deus, outros preferem achar que é apenas o destino fazendo o certo para cada um de nós, ou até mesmo que isso só acontece com “pessoas de sorte”. Independe de onde ou como acontece esse fato, O Estado Online vai contar o milagre da vida de Maurício de Henrique dos Santos, que aos 24 anos sofreu um grave acidente que mudou a sua vida.

Era novembro de 2021, quando pelas ruas da Capital, mais exato na avenida Afonso Pena, depois do seu horário de almoço, Henrique voltava para a empresa de onde trabalha, quando derrepente um carro cruzou a avenida, não respeitando a sinalização de pare e invadiu a preferencial atingindo o jovem motoqueiro.

Foi questão de segundos para Henrique entrar em coma, abrindo seu crânio na parte frontal, quebrando cinco partes do seu corpo, causando traumatismo craniano, hemorragia interna no lado esquerdo do pulmão, entre outros. O jovem ficou sete dias em coma na CTI (Centro de Terapia Intensivo).

Henrique conta que quem salvou sua vida foi um anjo enviado por Deus, uma médica que presenciou o acidente e ajudou o jovem até os primeiros socorros chegar.

Henrique recebeu alta nove dias depois do acidente, passando por cirurgias de reconstrução e voltando a sua vida normal em janeiro de 2022, dois meses e meio depois.

Saiba mais sobre essa história de superação e todos os detalhes com o depoimento de Henrique, com a live de Vivian Bacarji e Berlim Calderão exclusiva para O Estado Online.