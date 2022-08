Deputado intermedia ida de cursos superiores para o interior do Estado

Empenhado em levar educação de qualidade para os municípios do interior, o

deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), intermediou a ida de cursos

superiores da UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul) para

diversos municípios do Estado.

Ele tem acompanhado de perto as decisões da UEMS e da FAPEC (Fundação de

Apoio à Pesquisa),entidades parceiras que estão à frente deste sonho para

muitos municípios.

Dagoberto esteve em julho em Chapadão do Sul, quando participou da audiência

pública e destacou o tema que tem trabalhado por diversos municípios em favor

da educação, inclusive em Chapadão.

“O futuro da universidade federal em Chapadão se aproxima, agora temos que

pensar na educação e dar a possibilidade de fazer um curso de direito dentre

outros, que estamos lutando para que as pessoas tenham acesso aos cursos

superiores, sem terem que se locomoverem para outras cidades para estudar.

Esta é uma pauta que tomei para mim em diversas cidades do MS ” defendeu

Dagoberto Nogueira.

Ivinhema, Jardim, Amambaí, Cassilândia, Miranda, Corumbá, Costa Rica, Iguatemi,

Japorã, Chapadão do Sul e Coxim são alguns dos municípios que o deputado já

vem trabalhando e reiterando a pauta dos cursos superiores no interior.