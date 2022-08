Concurso de COSPLAY agita shopping da Capital

Quem nunca se divertiu jogando vídeogame? Foi pensando nesta animação que encanta jovens e adultos que uma exposição foi criada na Capital e termina hoje (7), com um concurso de amantes de Cosplay adulto e infantil previsto para acontecer às 16h.

O Sesc Geek, ação do Sesc Camillo Boni, integrante do Sistema Comércio, em parceria com o Shopping Bosque dos Ipês e Museu do Videogame termina hoje e começa das 14h às 20h, conforme as programações de cada atividade.

Com entrada gratuita, o evento conta com a exposição de mais de 350 consoles de todas as gerações, desde o primeiro do mundo, o Magnavox Odyssey até os atuais PlayStation 5 e Xbox Series.

Assim, os visitantes, além de conhecer os videogames também poderão jogar em alguns deles, até mesmo naqueles que fizeram história, como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600, Odyssey, Nintendinho, entre outros.