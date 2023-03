Deputado Federal pretende implementar Medicina na UEMS de Dourados

Nesta sexta-feira (10), na Câmara Municipal de Dourados, o médico e Deputado Federal Geraldo Resende Pereira (PSDB) manifestou aos vereadores a intenção de implementar uma graduação em Medicina no campus local da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), instituição que já oferta este bacharelado em Campo Grande.

A reunião de Resende com 13 dos 19 vereadores ocorreu no Plenarinho “Vereador Professor Carlos Roberto Cristino de Oliveira”. “Já está na hora de pedirmos para a UEMS abrir um curso de Medicina em Dourados. Temos todas as condições [para isso]: a Reitoria aqui, laboratórios do curso de Enfermagem e vamos ter um hospital regional, que deve ser inaugurado até o fim do ano”, declara o deputado.

Resende afirma que já conversou sobre a iniciativa com o reitor da UEMS, professor Dr. Laércio Alves de Carvalho, e que levará o assunto adiante no próximo dia 27, quando o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel (PSDB), deverá vir a Dourados.

Ainda no plenarinho, os vereadores pediram que cada vez mais possam ser estreitados os laços com o deputado, e consequentemente com o Congresso Nacional, para que, assim, consigam ter um canal direto de comunicação para cobrar dos governos municipal, estadual ou federal as entregas de recursos reivindicados.

Resende concorda que as destinações de subsídios precisam ser feitas com mais rapidez. “Imaginem como me sinto, enquanto médico e ex-secretário de Estado de Saúde, por Dourados perder dois tomógrafos”, exemplifica o deputado federal.

Em tempo, Laudir Munaretto (MDB), presidente da Câmara, Mauricio Lemes (PSB), vice-presidente, e Tio Bubi (PSD) entregaram ofícios com indicações a Resende, que diz que está articulando uma Frente Parlamentar em Defesa da Vacina e um projeto-piloto em Dourados para que se dê mais atenção às comunidades indígenas, em várias áreas.

Os parlamentares douradenses manifestaram apoio à ideia e deixaram a Casa de Leis da cidade aberta para discussões sobre o tema e possíveis audiências públicas.

Com informações da assessoria