Deputado federal critica “carnaval vermelho” e ataques

O deputado federal Dr Luiz Ovandro (PP), usou suas redes para recriminar os ataques e invasões ocorridas durante o carnaval e fez duras críticas ao governo Lula.

“A volta dos sem-terra era certa com a vitória de Lula e o “Carnaval vermelho” foi apenas o início. A invasão de áreas rurais por movimentos sem-terra é uma ação ilegal que deve ser combatida pelas autoridades competentes. É preciso respeitar a lei e os direitos de propriedade, e qualquer invasão de terras deve ser considerada uma afronta ao estado democrático de direito. Além disso, elas geram conflitos entre proprietários rurais e movimentos sem-terra, o que pode levar a episódios de violência e prejuízos financeiros.”, defendeu Ovandro.

Ainda levantou os impactos: “Esses conflitos também podem ter impactos negativos na economia local, afetando a produção agropecuária e a geração de empregos. Por isso, é fundamental que as autoridades atuem com diligência para desmobilizar as invasões e responsabilizar criminalmente os envolvidos. É necessário que sejam aplicadas as leis e que as forças de segurança garantam a ordem pública e a proteção dos cidadãos e de suas propriedades.” finalizou o deputado.

