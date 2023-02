Jogadoras do Corinthians ganhão de goleada contra o Ceará

Por Igor Santos

A rodada de abertura do Brasileirão Feminino A1 teve um duelo entre as campeãs da primeira e segunda divisões nacionais em 2022, respectivamente, Corinthians e Ceará. As diferenças, no entanto, ficaram evidentes ao final da partida, que terminou com uma vitória do Timão por 14 a 0.

Quem seria a equipe vencedora do jogo, disputado neste sábado (25) no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, nunca esteve em dúvida. As Brabas, como são chamadas as jogadoras do Corinthians, foram para o intervalo com um placar que já marcava 8 a 0. A artilheira da tarde foi Diany, que marcou três vezes e largou na frente na tabela de artilharia. Fernanda, Gabi Portilho, Jaqueline e Jheniffer marcaram dois gols cada uma. Millene, Vic Albuquerque e Luana completaram o placar.

O resultado chamou a atenção não apenas pela dimensão da diferença entre as equipes. É a segunda vez em menos de um mês que a equipe cearense estampa as manchetes por sofrer uma goleada. No dia 5 de fevereiro, o Ceará foi derrotado por 10 a 0 pelo Flamengo, pela Supercopa, competição que foi conquistada pelo Corinthians. Após o título brasileiro da A2 no ano passado, o departamento de futebol feminino fez diversas alterações na equipe, que tem hoje um elenco formado por jogadoras oriundas da base do clube, sem experiência profissional.

Após a partida, a própria conta oficial do time feminino do Corinthians parabenizou as adversárias pela luta.

Agência Brasil

Foto – Rodrigo Gazzanel