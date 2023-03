Deputado Estadual recepciona chegada de Bolsonaro por crer no fortalecimento do país

Os deputados apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, estiveram ontem (29), em Brasília para recepcionar a chegada do ex-presidente no país e o deputado estadual do PL, João Henrique Catam esteve presente acredita que o retorno de Bolsonaro fortalecerá o projeto nacional na defesa dos valores defendidos pelo partido além da intenção de unir o país.

O deputado estadual João Henrique (PL-MS) o recepcionou ao lado do bonecão inflável de 10 metros, instalado temporariamente em frente à sede do Partido Liberal, juntamente aos deputados federais por Mato Grosso do Sul Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira.

João Henrique, emocionado, disse que o melhor presidente que o Brasil já teve chegou para manter sua liderança. “Nosso presidente Bolsonaro irá comandar, certamente, os processos de liderança da oposição, vai fortalecer este projeto de união nacional que mencionou neste seu primeiro discurso. A meta é alcançar mil prefeitos e fortalecer aquilo que temos de melhor: Pátria, família, liberdade de expressão e democracia no sentido mais amplo da palavra”, defendeu o deputado estadual

Para o deputado, várias pesquisas mostram que estão tentando responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro por coisas que ele não fez. “Na verdade, a esquerda teme este processo de liderança que Bolsonaro volta para encampar no País. Ele mal chegou e já compartilhou várias ideias que tem para fazer o Brasil andar pelo melhor caminho, tendo como parâmetro o que vivenciou nos Estados Unidos. Como ele disse, precisamos discutir política com P maiúsculo e traçar rumos para que haja educação, emprego, economia fortalecida, por exemplo”.

No discurso, o ex-presidente disse que o parlamento brasileiro precisa produzir felicidade.

