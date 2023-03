Vendas devem aumentar até 50% na Semana Santa, aponta Abrasel-MS

Devido ao costume que antecede a celebração de Páscoa, o consumo de carnes brancas aumenta, em alusão às tradições religiosas durante a Semana Santa. Em Campo Grande, os restaurantes adaptam o cardápio com a intenção de chamar a atenção da população e as peixarias atendem a um maior número de pessoas, durante o período.

De acordo com o presidente da Abrasel-MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), Juliano Wertheimer, a expectativa para a Semana Santa é aumento no fluxo de clientes, que se concentra de quinta à noite ao domingo no horário do almoço.

“Dessa forma, esperamos um grande movimento nos restaurantes para o almoço de do mingo de Páscoa, especialmente nos especializados em peixe. Observamos ainda que, mesmo os restaurantes que não são especializados em pratos à base pescado, criam opções para a Semana Santa, aumentando a atratividade junto aos clientes”, salienta o presidente.

Além disso, Wertheimer destaca que espera, igualmente, um aumento no movimento dos bares no período noturno, devido ao feriado prolongado. “No domingo de Páscoa, a expectativa é de um aumento no movimento de almoço, em torno de 50%”, finaliza.

O restaurante Toquinho, que fica localizado na avenida das Bandeiras com a rua Salgado Filho, está com cardápio adaptado para a Sexta-Feira Santa. Segundo o proprietário, Joselito Gomes, toda sexta-feira o restaurante fornece peixe e na Sexta-Feira Santa não teria como não ter algo para os clientes. “Quando começou a pandemia da covid-19, ficamos dois anos fechados. Com isso, surgiu a ideia de montar um cardápio para o feriado”.

“Neste ano, iremos oferecer os peixes tradicionais, que são tilápia, pacu e pintado ao molho, com preço que cabe no bolso de todo mundo. E, estamos com a expectativa de lucrar de 10% a 20% com as vendas”, afirma o proprietário Joselito.

Vendas

A proprietária da peixaria “Atlântica”, que preferiu não se identificar, afirmou ao jornal O Estado que o comércio está com foco para as vendas na Sexta-Feira Santa. “Os clientes que não gostam de deixar para última hora já começaram a procurar os peixes. No entanto, na semana que vem, o movimento sempre aumenta e as vendas dobram”.

“Desta forma, com a tradição católica estamos com a expectativa de lucrar 50% nas vendas, que será maior do que no ano passado”, explica a proprietária. Indagada sobre quais os peixes estão sendo mais procurados, ela lista pacu sem escama e o pintado.

Para o proprietário da peixaria “Moura”, Fernando Moura, relata que todo ano faz um estoque bom para essa época, pois as vendas aumentam. “Em relação ao ano passado, as vendas devem aumentar em 10%. O estoque foi pensado nos peixes que são mais vendidos, a sardinha, pacu e tilápia.”

“A procura dos peixes aumentou neste começo da semana, mas estamos aguardando a semana que vem, pois é quando os clientes se preparam para comprar o que está faltando”, saliente Fernando.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de MS.

