Deputado defende apoio para pleito 2024 para partidos aliados de Bolsonaro

O deputado Dr Luiz Ovando ( PP), tem declarado o seu posicionamento a favor do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e avisou que o seu partido fará parte do grupo que pretende fazer prefeitos pelo país no próximo pleito.

Em sua postagem desta terça-feira (4), afirma que o PP irá trabalhar para eleger prefeitos e vereadores em todo o país e no MS também. “Nossa meta é eleger o máximo do executivo e legislativo municipal.Bolsonaro sinalizou que não irá atuar apenas pelo PL, mas também apoiará prefeitos do nosso partido, PP, do Republicanos e do Novo, partidos que apoiaram sua candidatura à reeleição em 2022. Estaremos juntos nessa caminhada, apoiando, com coerência, prefeitos e vereadores com os mesmos princípios conservadores que os nossos.”, adiantou o parlamentar.

A prefeita Adriane Lopes ( Patriota), é um dos nomes cotados para fazer parte do partido em 2024 e pleitear sua reeleição para a Capital. Mas ainda é uma possibilidade que não foi aceita.

