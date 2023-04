‘Por que colocaram tanta mídia em mim? Eu não pedi isso’, desabafa Endrick

O atacante Endrick, de 16 anos, do Palmeiras, falou sobre a pressão que tem enfrentado no início da temporada em entrevista à revista GQ Brasil, onde é capa de abril. Ele desabafou sobre ser o centro das atenções e as comparações com jogadores que marcaram época.

Sobre a pressão da mídia, Endrick disse: “Às vezes me pergunto: por que colocaram tanta mídia em mim? Eu não pedi isso. Tem situações que passam dos limites. ‘Ah, ele é o novo Pelé’. Cara, ninguém vai ser o Pelé, ele é o rei do futebol. Mas, agora, não tem o que fazer, não dá para pedir que as pessoas não falem da minha vida. Sempre disse que gostaria de ter todos os brasileiros perto de mim, mas entendo cada vez mais que isso não é possível e sempre existirão pessoas para me atacar.”

Sobre sua relação com as redes sociais, Endrick afirmou: “Antes, ficava de olho para saber o que as pessoas falavam de mim. Hoje não mais. Gosto dos vídeos no TikTok, mas quando tem algo sobre mim passo rapidinho.”

Em relação ao treinador Abel Ferreira, Endrick disse que “preciso seguir trabalhando, que é o que o Abel Ferreira me pede. Sou adulto e igual aos outros jogadores do elenco. Ninguém deve ter dó de mim ou ficar passando a mão na minha cabeça. O Abel tem uma filha da minha idade, então sabe quando estou triste e chateado. Ele consegue identificar só de olhar para mim”.

Momento ruim em 2023

Endrick começou 2023 como titular do Palmeiras, mas não conseguiu repetir as boa atuações do final da temporada passada.

O jogador marcou seu primeiro gol em 2023 no último domingo (2), na derrota por 2 a 1 contra o Água Santa, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

Com informações da Folhapress.

