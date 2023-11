Deputado aparece ao lado de Chitãozinho e ex-governador

A dupla Chitãozinho e Xororó esteve no Estado apresentando o espetáculo 50 anos de carreira e o deputado Paulo Correa trouxe um TBT exaltando a época do ex-governador Reinaldo Azambuja.

“Já que hoje tem show da dupla Chitãozinho e Xororó em Campo Grande, compartilho com vocês essa lembrança que recebi diretamente do acervo do amigo fotógrafo Secreta Nantes. Inauguração da linha MDF da Greenplac, em Água Clara, ao lado do ex-governador Reinaldo Azambuja, e do ícone do sertanejo, Xororó. Sou fã demais “.

O show aconteceu na Capital e a dupla comemorou a parceria com Ana Castela em música tema da novela das 21h da Globo.

