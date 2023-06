Delegado da Receita Federal é cedido para ministério do vice-presidente

Clovis Cintra aguarda apenas o aval da Casa Civil para nomeação

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Clovis Ribeiro Cintra Neto, será um dos secretários-executivos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cujo titular é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A portaria da Receita Federal liberando o delegado para compor a equipe do vice-presidente foi publicada na edição da última quarta-feira (7), do Diário Oficial da União.

O delegado está no aguardo da Casa Civil para sua nomeação, que deve ocorrer em até 30 dias, ou seja, “se dentro de um mês não me nomearem, a portaria perde a sua validade e eu continuo na Receita Federal. Tenho que destacar que, embora já tenha sido cedido, continuo como delegado em Campo Grande, pois precisa sair a portaria de nomeação para o cargo de secretário-executivo do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de[ Exportação”, revelou, ao jornal O Estado.

O delegado esclarece ainda que seu nome foi indicado pela própria Receita Federal, que, seguindo o que foi determinado pela vice-presidente, de que o secretário-executivo fosse um auditor fiscal da Receita. “A partir dessa determinação, a Receita buscou um nome que tivesse as características solicitadas: competente, organizado, leal e alto poder de articulação, tendo sido indicado o meu nome. O convite me deixou lisonjeado. É uma forma de reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado há anos, em prol da sociedade sul-mato-grossense, mormente aos mais carentes”, disse.

Histórico

Auditor fiscal desde 2006, Clovis iniciou sua carreira como delegado na Alfândega de Mundo Novo, em 2014. Em 2021, assumiu a Delegacia de Campo Grande, que era ocupada por Edson Ishikawa. Em pouco mais de dois anos à frente, o delegado assegura que a Receita procurou capilarizar o atendimento em Mato Grosso do Sul. “Assinamos 51 Acordos de Cooperação Técnica para a instalação do Ponto de Atendimento Virtual – PAV, sendo 49 prefeituras mais OAB (Ordemdos Advogados do Brasil) e CRC (Conselho Regional de Contabilidade). Isso fez com que os serviços da Receita Federal chegassem a um elevado percentual da população sul-mato-grossense, sem necessidade de se deslocar para outro município”, afirma.

Clovis acrescenta ainda que, para melhor atender à população também foram feitos convênios com a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e a Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), “com o objetivo de treinar e capacitar os servidores, tanto da Capital quando do interior, sob o aspecto do controle da raiva, manejo do estresse, habilidades sociais e comunicação não-violenta. Esse é um processo que será contínuo, para melhor atender à população. Também fizemos acordo com o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), para o desenvolvimento de um sistema para melhor administrar o nosso Depósito de Mercadorias Apreendidas e, assim, permitir mais celeridade na recepção e na destinação de mercadorias e veículos para os órgãos públicos e para as organizações da sociedade civil”, destaca.

