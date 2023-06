Delegado da Receita é nomeado secretário executivo do Conselho Nacional das ZPEs

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Clovis Ribeiro Cintra Neto, foi nomeado, na última sexta-feira (16), secretário-executivo do Conselho Nacional das ZPEs (Zonas de Processamento de Exportação). O conselho é ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cujo titular da pasta é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Cintra Neto seguirá no comando da Receita Federal em Campo Grande e de outras cidades, até que a portaria de exoneração do atual cargo seja publicada no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nos próximos dias.

O delegado informou, ao jornal O Estado, que o seu nome foi indicado pela própria Receita Federal, seguindo o que foi determinado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. “A partir dessa determinação, a Receita buscou um nome que tivesse as características solicitadas, tendo sido indicado o meu nome. O convite me deixou lisonjeado. É uma forma de reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado, há anos, em prol da sociedade sul-mato-grossense, mormente aos mais carentes”, disse.

Auditor fiscal desde 2006, Clovis Cintra iniciou sua carreira como delegado na alfândega de Mundo Novo, em 2014. Em 2021, assumiu a Delegacia de Campo Grande, que era ocupada por Edson Ishikawa.

Natural do Rio de Janeiro, 56 anos, o futuro secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento formou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Católica Dom Bosco, em 1999. Tem MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas/ RJ (2006-2008) e curso de perito criminal federal, entre outras formações e especializações. Clovis Cintra é divorciado e pai de dois filhos.

Por Rayani Santa Cruz– Jornal O Estado do MS.

