Mesmo com aumento das temperaturas, terça-feira amanhece com 6°C

A previsão para a terça-feira (20) é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. As temperaturas estarão em elevação podendo atingir 30°C ao longo do dia. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido às condições meteorológicas, é esperada a formação de nevoeiros e neblinas.

Em Campo Grande, a mínima será de 12°C e a máxima de 26°C; em Dourados, a temperatura varia entre 9°C e 24°C. No Leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 10°C na manhã e 24°C durante a tarde. Em Ponta Porã, no Sul do Estado, o dia começa com 10°C e chega a 23 °C no período mais quente.

Nas regiões Norte, Sudoeste e Pantanal são esperadas as maiores temperaturas do Estado. A mínima em Corumbá será de 16°C e a máxima de 28°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 14°C e atinge 29°C ao longo do dia. No Norte, em Coxim, termômetros ficam entre 13°C e 30°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 11°C pela manhã e 26°C durante a tarde.

Nova frente fria

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) entre quarta a noite e quinta-feira, dia 22, há mudanças no tempo, com a aproximação de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Os ventos sopram de leste/nordeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

