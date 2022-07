Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado MS

Presidente estadual do PTB, Delcídio do Amaral diz que o partido já possui chapa completa de postulantes a deputados estaduais e federais para concorrer nas eleições deste ano, e que a legenda “está pronta para surpreender”.

O dirigente visitou a sede do jornal O Estado, e afirmou que fará a convenção partidária para apresentar os nomes em 5 de agosto, e fará segredo até o último minuto. “Vocês vão se surpreender, porque nós estamos sofrendo um assédio muito grande por parte do governo estadual. Então, a gente tem de ter muito cuidado na construção de chapas porque senão, eles vão pra cima da gente. Estou tendo cuidado de não divulgar muito e só vou liquidar essa fatura na convenção. Que aí não tem mais retorno. Vamos levar no limite até a data máxima para fazer essa convenção.”

Delcídio diz que disputará o cargo de deputado federal neste ano, e não tem pretensão de mudar a estratégia para concorrer ao Senado, por exemplo. Mas não descarta a hipótese de o PTB lançar candidatura própria ao Senado. Para ele, todas as probabilidades e articulações devem ser estudadas. “Já andei pela região norte, foi excelente. Tenho uma relação forte com o povo.

Quem não gosta de mim neste Estado é uma minoria incompetente. Esses não gostam e têm medo de mim, porque sou forte [pré-candidato] e tenho um outro tipo de cabeça. Eles têm medo, eles gostam de mim lá em Brasília, e não aqui.

Até porque pode mudar esse status quo de algumas poucas pessoas que se acham donas do Estado. Então, sou pré-candidato, e vou continuar andando com o povo e com pé no chão e humildade.” O petebista destaca que gosta de fazer pré-campanha olhando para as pessoas e, estranha a situação atual de políticos que só aparecem em redes sociais. Ele afirma que esse jeito de fazer política está aparentemente em de suso aqui em Mato Grosso do Sul.

“Não estou dizendo de todos os políticos, mas tem uma classe política que só gosta de aparecer. Só faz caras e bocas, mas andar no meio do povo, nos municípios, nas aldeias, nos assentamentos, nos quilombolas, eles não andam, não aparecem.”

Sobre quem vai apoiar para Governo do Estado, Delcídio diz que o PTB está em busca de alianças, e mantém conversas com o PSD de Marquinhos Trad e com o MDB de André Puccinelli. “Estamos basicamente conversando com o ex-governador André Puccinelli, e com ex-prefeito Marquinhos Trad. Eu fui conversar com a Rose Modesto, mas aparentemente a chapa dela é uma espécie de sucursal da candidatura do Riedel do governador Reinaldo, né? Tenho um respeito enorme por ela, mas isso nos levou a conversar ainda mais com o André e com o Marquinhos.”

Como o PTB não vai lançar candidatura própria, a legenda avalia quais dos pré- candidatos darão melhores condições de apoio para caminhar durante a campanha. A decisão final será na convenção. “Agora, o partido é quem vai decidir. Vou colocar isso em votação. As articulações vão se estender até o último minuto da prorrogação pra gente definir bem, porque essa definição é muito importante até para o PTB se consolidar novamente como grande liderança.” O PTB, no nível nacional, passou por sérios problemas, como a prisão do ex-presidente Roberto Jefferson e destituição da antiga executiva. Águas passadas, para Delcídio, em MS tudo andará com o equilíbrio necessário para obter vitórias nas eleições.

