Apoio nacional traz energia para equipe de André, diz coordenador

Ulisses Rocha acredita que expectativa é boa e reflete positivamente

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado MS

Com apoio da executiva nacional cravado à futura candidatura de André Puccinelli a governador, o time ganhou mais energia, diz o coordenador de campanha do MDB, Ulisses Rocha. Com a legenda avalizada, as lideranças de Mato Grosso do Sul estão empolgadas tanto em relação ao apoio político quanto de recursos financeiros.

Puccinelli esteve em Brasília nesta semana, onde o presidente nacional, deputado Baleia Rossi, garantiu toda ajuda que for necessária para vitória nas eleições. O advogado e presidente municipal de Campo Grande, Ulisses Rocha, afirmou ao jornal O Estado que as chapas que concorrerão aos cargos de deputado estadual e federal estão completas.

Ele diz que o sentimento do time é o mesmo: “eleger Puccinelli a governador do Estado”. “Dá uma tranquilidade para o time ao saber que está respaldado nacionalmente. A candidatura do ex-governador André priorizada entre os outros cinco ou seis do país, dá energia. Cria expectativa boa e isso reflete positivamente na pré-campanha.”

Rocha explica ainda que os recursos serão encaminhados pela nacional e a previsão é de que atenda a proporcional e majoritária. “Como hoje o financiamento é público, o partido tem um volume, e conforme o número de candidatos, esse recurso tem de servir para financiar as candidaturas da majoritária e proporcional, respeitando a proporcionalidade de gênero.”

O coordenador cita, ainda, que, se o quadro de pré-candidatos adversários de André Puccinelli se mantiver, a tendência é de que haja segundo turno, e o objetivo é mantê-lo firme, e à frente das pesquisas para resultado positivo na reta final. Puccinelli cumpriu ontem agenda em São Gabriel do Oeste, e hoje segue para Rio Verde do MT e Corguinho. MDB e Solidariedade

O presidente estadual do Solidariedade, vereador Papy, afirmou durante encontro na noite de quarta-feira (6) que durante sua pré-campanha em Campo Grande esteve nas setes regiões de Campo Grande junto a André Puccinelli. A caminhada começou logo após o Encontro Estadual do Solidariedade, em maio, quando o partido declarou apoio à pré-candidatura do emedebista.

“Depois de todo esse tempo eu perguntei pro André o porquê dele querer ser governador novamente. Ele olhou para mim e respondeu: Papy, eu quero ser reconhecido como o melhor governo do Estado de Mato Grosso do Sul”, afirmou Papy, que esteve também ajudando a construir o projeto de André e esteve nos bairros: Vila Nasser, Taquarussu, Itamaracá, Imbirussu, Coophavila, Tijuca e Guanandi.

“Me senti muito honrado quando me pediram para voltar a ser governador novamente. Não demorei muito para decidir. Ouvi os conselhos da população, da minha família, dos meus amigos. Começamos a caminhada sem brigas e o primeiro partido que se predispôs a formar aliança comigo foi o partido da Solidariedade, que é o partido que o Papy preside”, disse André

Ainda durante o encontro, o ex-governador disse que os principais pedidos da população são para a área da saúde, educação e mercado de trabalho. Participaram do encerramento das reuniões do pré-candidato ao governo e do Papy os pré-candidatos a deputados federal pelo Solidariedade: Daniel Som e Vida e Marileia Preza, além dos pré-candidatos deputados estaduais pelo partido: Fernando Pão e Eric Fossati. Também participaram pré-candidatos do MDB.

