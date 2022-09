Dagoberto cria PL vacina da Covid-19 no Programa Nacional 

Autor da PL 29/2022 defende vacinação em massa como prevenção

O Projeto de Lei 29/2022, do deputado Dagoberto Nogueira (PSDB) que inclui a vacinação contra a Covid-19 no PNI (Programa Nacional de Imunização), defende a cobertura vacinal.

Segundo o parlamentar, a iniciativa define a vacina como obrigação do Estado, tornando a imunização totalmente independente do governo temporário.

Em sua opinião, a população brasileira sempre teve o hábito de se vacinar, ação que auxiliou na erradicação de diversas doenças endêmicas em décadas passadas. “Já foram descobertas várias cepas da Covid-19, cada hora tem uma nova descoberta, então nós temos que colocar a vacina no Plano Nacional de Imunização, porque ela vai sempre estar junto conosco. Se não vacinar, vamos continuar perdendo gente”, explica o deputado.

Dagoberto destaca que quando a imunização é incluída no Plano Nacional, se torna uma obrigação anual do governo. “O Plano Nacional vai discutir se ela vai ser anual, a cada dois anos, ou três, será de acordo com a necessidade, mas o importante é que ela vai estar no PNI e independe do presidente da República e do ministro da Saúde.

A vacina vai ser aplicada no povo brasileiro”, afirma. Pela proposta do deputado federal, a compra das vacinas deverá ser prevista no Orçamento Geral da União para o Ministério da Saúde, da mesma forma que a imunização já aplicada contra outras doenças, e com aplicação garantida na rede de postos de saúde e outras unidades vinculadas ao SUS (Sistema Único de Saúde).

O congressista espera que o projeto seja votado a tempo de a vacinação ser incluída no Programa Nacional de Imunizações já em 2023 e também destaca a necessidade da população abraçar as campanhas de vacinação como a da poliomelite que já chegou a ser erradicada no país.