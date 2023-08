Cursos gratuitos impulsionam economia de Rochedo

Queijo parmesão, ricota, muçarela, geleia, doces e molho de tomate são alguns dos cursos práticos gratuitos que estão à disposição dos rochedenses a partir desta quarta-feira (2), por meio do projeto Rota Rural, oferecido pelo Senar/MS e Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. A programação vai até a próxima sexta-feira (4), na praça central em frente a prefeitura do município.

A ação tem por finalidade o fortalecimento das cadeias produtivas do leite e horticultura. A Rota Rural é uma iniciativa itinerante e passará por diversos municípios de Mato Grosso do Sul oferecendo cursos gratuitos, em parceria do Sebrae/MS.

“Queremos atrair a população da cidade e o campo, ofertando conhecimento e novas técnicas de beneficiamento. O que repassamos aqui é uma alternativa de renda extra para diversas famílias, além de profissionalizar aqueles que já possuem a produção de queijos, por exemplo, como atividade econômica. E vamos além, repassamos todas as informações necessárias para obter o selo arte de produtos artesanais, que deixam os produtos aptos à exportação”, afirma o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, Alessandro Coelho.

Os participantes dos cursos terão a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido, produzindo seus próprios queijos e doces, e, assim, agregando valor aos produtos locais, podendo comercializá-los tanto na região quanto em mercados especializados.

