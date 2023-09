Campo Grande, Três Lagoas e Chapadão do Sul devem disputar recursos do PAC

Governo federal pretende disponibilizar R$ 136 bilhões para desenvolvimento de projetos municipais

Uma boa notícia! Assim definiu o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, o anúncio de que na próxima semana será lançado, pelo governo federal, o PAC dos Municípios, disponibilizando R$ 136 bilhões, que poderão ser captados por projetos dos municípios de todo o Brasil.

“Estamos ansiosos para que haja essa movimentação, para que a economia cresça mais, apesar de Mato Grosso do Sul e Chapadão do Sul viverem um bom momento. Mas, essa parte estruturante dá suporte ao crescimento, a gente precisa dar sequên- -cia e fazer investimentos pesados. Temos interesse na infraestrutura rural de estradas, de fazer pavimentação e também, na área de saúde. Precisamos construir um CRS novo, temos interesse em outras áreas também, mas, a princípio, serão essas.”

Serão selecionados projetos nas áreas de infraestrutura urbana, urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana, prevenção de desastres naturais. Na área de saúde, policlínicas, que é uma novidade no PAC, mais de 2 mil UBS (Unidade Básica de Saúde), maternidades e unidades do Samu.

Na área de educação, creches, escolas em tempo integral e ônibus escolares. Na área de cultura, o Céu das Artes e novos projetos de Patrimônio Histórico Cultural e na área de esportes, unidades de espaços esportivos comunitários. Os editais estarão disponíveis nos ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Esporte e Cultura, com prazo de 30 dias para a apresentação de projetos. Ao anunciar esse PAC, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, avisou para que as prefeituras interessadas se preparem. “Montem suas equipes, levantem os projetos que vocês têm prontos, as demandas que vocês têm e se preparem que agora, ou no final do mês, nos primeiros dias de outubro, nós estaremos abrindo o sistema para que credenciem o município de vocês”, disse.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a Capital tem muito interesse em captar boa parte dos recursos que serão disponibilizados. “Nós temos foco em obras estruturantes, que vão mudar a vida das pessoas, na Capital”, disse.

Conforme a Sugepe (Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos), a prefeitura buscará recursos para drenagem e pavimentação em diversas regiões, além de recursos para drenagem e continuidade das obras do Anhanduí até a Guaicurus.

Também pleiteará recursos para mobilidade urbana, para melhorar o sistema de transporte de passageiros e para ciclovias. No entanto, ainda não há definição quanto aos projetos e bairros que serão contemplados, nem quanto a valores, uma vez que o PAC para os municípios foi apresentado na última quinta- -feira (21), e os editais devem ser abertos dia 27.

Três Lagoas também não pretende ficar de fora da seleção. Segundo a assessoria, a cidade tem vários projetos prontos para inscrever. Dentre eles, nas áreas de saúde, com a construção e ampliação de unidades, inclusive para atendimento 24 horas. Na infraestrutura dos bairros, com drenagem e pavimentação, máquinas e equipamentos; no setor de educação, com construção de escola e Centros de Educação Infantil; e, dependendo do que for disponibilizado pelo novo PAC, há projetos para todas as áreas da administração.

Boa parte dos 79 municípios deve entrar na corrida para a obtenção desses recursos. Para isso, todos devem ficar atentos quando os editais forem liberados e observar prazos e exigências, para que o projeto esteja completo e tenha mais chance de sucesso.

