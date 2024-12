CPI das Apostas quebra sigilo financeiro de Deolane Bezerra e convoca influenciadores

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas, que investiga o impacto das apostas online no orçamento das famílias brasileiras, deu novos passos na terça-feira (3). Durante a sessão, realizada no Senado Federal, os parlamentares aprovaram 35 requisitos, incluindo a quebra do sigilo financeiro da influenciada Deolane Bezerra e a convocação de três nomes ligados ao mercado de apostas.

Entre os convocados está o influenciador Felipe Prior, indicado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) como envolvido em contratos publicitários que incentivam apostas. Segundo o requisito, Prior teria recebido porcentagens das perdas dos usuários que aderem às plataformas promovidas por ele.

Outra convocada é Virgínia Fonseca, influenciadora digital e empresária. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) justificou a inclusão de seu nome na investigação devido ao alcance massivo de suas campanhas publicitárias em plataformas de apostas, especialmente entre o público jovem.

Além dos influenciadores, a CPI convocou o empresário Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé. A comissão investiga se ele é um intermediário em operações de lavagem de dinheiro e outros possíveis crimes financeiros relacionados ao mercado de apostas online.

A quebra de sigilo financeiro de Deolane Bezerra foi aprovada pelos parlamentares com o objetivo de rastrear possíveis ganhos oriundos de contratos publicitários com empresas de apostas. Deolane tem plataformas promovidas do segmento em suas redes sociais, o que chamou a atenção dos membros da CPI.

A CPI das Apostas tem como foco principal investigar como a expansão das apostas online tem impactado as finanças das famílias brasileiras, especialmente as de baixa renda. Segundo dados preliminares apresentados na comissão, muitas famílias têm relatado dívidas recentes e conflitos comerciais devido ao hábito de apostar.

O presidente da CPI, senador Angelo Coronel (PSD-BA), destacou que a comissão busca compreender como influenciadores e figuras públicas colaboram para o crescimento do mercado de apostasia, especialmente entre os jovens. “A responsabilidade dessas personalidades é imensa. Elas moldam comportamentos e, em muitos casos, não são conscientes do impacto de suas ações na vida das pessoas”, afirmou.

As audiências com os convocados deverão acontecer nas próximas semanas, com a CPI intensificando os trabalhos para concluir o relatório ainda neste ano. Enquanto isso, cresce a pressão sobre plataformas de apostas e influenciadores para que promovam maior transparência e responsabilidade em suas práticas de divulgação.

Com informações do SBT News

