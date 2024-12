Indústria de MS abriu 201 novos postos formais de trabalho em outubro

De acordo com dados de Observatório da Industria da Fiems, o setor industrial de Mato Grosso do Sul registrou 201 novos postos formais de trabalho, resultado de 7.914 contratações e 7.713 demissões.

Ainda conforme o levantamento, o saldo também é positivo com 5.163 vagas abertas, sendo 85.959 contratações e 80.796 demissões. “Com esse resultado, o conjunto da atividade industrial aparece como responsável por 19% do total de vagas abertas no estado até aqui no ano de 2024”, afirmou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

Com isso, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou outubro com o total de 160.989 trabalhadores empregados, indicando, até aqui, um aumento de 3,3% em relação ao fechamento do ano anterior, quando o contingente ficou em 155.826 funcionários.

“A atividade industrial responde por 24% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços que emprega 269.489 trabalhadores com participação equivalente a 39%”, detalhou Ezequiel Resende.

Atividades industriais que mais abriram vagas

De acordo com o economista da Fiems, as atividades industriais que mais abriram vagas no mês de outubro foram: abate de aves (+158), fabricação de conservas de peixes (+116), abate de bovinos (+102), fabricação de álcool (+72), instalação de máquinas e equipamentos industriais (+69) e instalação e manutenção elétrica (+59).

Municípios que mais empregaram

Em relação aos municípios, constata-se que em 59 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a outubro de 2024, proporcionando a abertura de 10.379 vagas.

Entre as cidades com saldo positivo destacam-se: Campo Grande (+2.752), Dourados (+1.002), Três Lagoas (+628), Aparecida do Taboado (+508), Sidrolândia (+459), Nova Andradina (+455), Paranaíba (+359), Corumbá (+282), Ponta Porã (+262), Itaquiraí (+253), Bataguassu (+237), Angélica (+235), Eldorado (+232), São Gabriel do Oeste (+227), Caarapó (+179), Rio Brilhante (+179), Maracaju (175), Nova Alvorada do Sul (+161) e Naviraí (+148).

Por outro lado, em outros 19 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, proporcionando o fechamento de 5.216 vagas. Entre as cidades com saldo negativo destacam-se: Ribas do Rio Pardo (-4.465), Inocência (-244) e Chapadão do Sul (-131).

Com Sistema Fiems

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram