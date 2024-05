Costa Rica e Caracol são beneficiados com convênios de R$ 8 milhões para investir em infraestrutura urbana

Os municípios de Costa Rica e Caracol celebram uma importante conquista: mais de R$ 8 milhões em recursos destinados a obras de infraestrutura, fruto de convênios firmados com o Governo do Estado como parte das ações do Programa MS Ativo Municipalismo.

Em Costa Rica, o convênio 431/2024 representa um marco para a cidade, garantindo um investimento substancial de R$ 6.483.036,77. Esse montante será destinado à execução de obras de restauração funcional do pavimento, incluindo o recapeamento de diversas ruas. Com essa iniciativa, espera-se não apenas a melhoria da mobilidade urbana, mas também o aumento da segurança e qualidade de vida para os cidadãos.

Já em Caracol, o Governo Estadual, por meio do convênio 409/2024, assegura uma intervenção fundamental para a comunidade da Vila Glória, localizada no Alto Caracol. Com um investimento de R$ 1.566.887,72, serão realizadas obras de infraestrutura urbana, abrangendo pavimentação asfáltica e sistema de drenagem de águas pluviais. Essas melhorias não apenas valorizam os espaços urbanos, mas também contribuem para a prevenção de alagamentos e a preservação do meio ambiente.

Ao reforçar seu compromisso com o desenvolvimento regional, o Governo do Estado tem anunciado uma nova fase de investimentos estratégicos na infraestrutura urbana de diversos municípios.

“Já firmamos convênios com diversos municípios, que agora estão sendo publicados no Diário Oficial. Com esses investimentos o Estado estende a mão para contribuir com melhorias urbanas, nos distritos, em rodovias, espaços públicos, tudo para que as pessoas vivam melhor nas suas cidades. O compromisso do Governo é melhorar a vida das pessoas nos municípios onde elas moram”, explica o secretário Helio Peluffo.

Com informações da Assessoria de Comunicação Seilog/Agesul

