Coringa e Beto Pereira buscam ministra com projeto “Los Angeles quer asfalto”

O vereador Junior Coringa, líder da bancada do PSD na Câmara Municipal, realizou na segunda-feira (13), uma importante reunião com o deputado federal Beto Pereira onde apresentou projetos e solicitações relacionados ao asfalto em Campo Grande.

O vereador apresentou o projeto “Los Angeles quer asfalto”, movimento popular que visa buscar recursos e mobilizar o poder público a atender a região. Além disso, foi proposto asfalto para o bairro Nova Jerusalém e a conclusão do asfalto da Moreninha IV, que irá ligar o bairro até a BR 163.

Reunião em Brasília

Do encontro dessa segunda, uma importante agenda foi marcada. O vereador acompanhado do deputado Beto Pereira, preparam-se para ir a Brasília no próximo mês para encontrar a ministra Simone Tebet e solicitarem os recursos necessários para o projeto citado acima.

O vereador busca ainda recursos para a obra do Corredor Cultural e Gastronômico das Moreninhas, projeto de lei de sua autoria, aprovado e sancionado que necessita de recursos para ser implantado.

"Vários bairros de Campo Grande necessitam de asfalto, que é uma obra que irá levar mais qualidade de vida aos moradores e comerciantes, além de mais desenvolvimento aos bairros, precisamos de recursos, e estou buscando junto aos deputados, a bancada federal, estadual, ministérios, vamos atrás onde for para atendermos a população", finalizou Coringa.

