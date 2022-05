Coringa acusa Energisa de acordo com cartórios para possível esquema

O vereador Junior Coringa (PSD) em sessão na Câmara dos Vereadores nesta terça-feira (17) acusa a empresa de energia elétrica Energisa de estar em acordo com cartórios da Capital para receber parte dos ganhos sobre denuncias feitas contra a população.

De acordo com o vereador, seus advogados estão em contato com o Ministério Público para o caso. “Essa semana meus advogadas vão ir falar com o promotor para perguntar como está o andamento do nosso processo, porque a gente provocou o Ministério Público. A nossa luta é para que a Energisa pare o mais rápido possível de protestar o nome das pessoas em cartório”, explica.

Ainda segundo Coringa, é recorrente as reclamações de penalidades. “Até porque vem diversas reclamações no nosso gabinete, que as pessoas estão sendo penalizadas, é muito dinheiro que está sendo envolvido. A nossa suspeita é que esta tendo um acordo entre a Energisa e os cartórios, então vamos pedir para o Ministério Público investigar isso porque pode ser até uma situação grave se tiver o acordo”.

Ele diz que pode abrir uma CPI para investigar o caso. “É isso que queremos investigar e se for preciso a gente provoca ou na Câmara ou na Assembleia uma CPI, sobre essa questão dos cartórios com a Energisa. A Câmara está cobrando todos os dias para que a Energisa se posicione a favor ou contra sobre a questão dos cartórios”, finaliza o vereador.

Com informações da repórter Beatriz Feldens.

