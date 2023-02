Coringa defenderá posicionamento e independência

Vereadores do PSD na Casa de Leis da Capital terão o vereador Junior Coringa como líder da bancada que soma oito vereadores agora com um tom independente e unidos.

Durante a primeira sessão do ano legislativo ocorrida ontem (7), Coringa falou sobre votação em bloco e mostrou um tom diferente da era “Marquinhos Trad” a frente da prefeitura.

Ele deixou o seu recado ao avisar que será o líder do partido na Casa de Leis. “É muito importante esta casa saber que o PSD terá posicionamento e estamos unidos e somos a maior bancada da casa e votaremos em bloco tudo o que vier do executivo e esta união iremos colocar posicionamento. Agradeço a indicação dos nobres vereadores.”

Ainda inteirou “O partido não tem mais nada na prefeitura. Vamos discutir onde o PSD terá espaço. Hoje, não tem em lugar algum e o partido precisa ser ouvido”, justificou e avisou que ainda terão uma conversa com a atual prefeita.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.