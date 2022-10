Contar afirma acabar com as filas de exames e cirurgias

O Capitão Contar afirmou que vai acabar com as filas para exames, consultas e cirurgias na saúde pública, caso seja eleito governador, como indicam as pesquisas de opinião independentes.

“Vou fortalecer o SUS e promover parcerias com hospitais particulares para fazer o trabalho que o Azambuja e o Riedel, não deram conta de fazer”, explicou Capitão Contar, no programa da campanha eleitoral levado ao ar neste sábado.

Hoje o Mato Grosso do Sul tem cerca de 70 mil pacientes à espera de cirurgia e quase 60 mil esperando por exames. O governo do estado, do qual Riedel fez parte, já lançou por duas vezes um programa para acabar com o problema, mas não conseguiu zerar as filas.

O combate à corrupção também será fortalecido com a implantação de projetos de compliance nos órgãos da gestão estadual. “Vamos fechar as torneiras do desperdício de recursos, que serão utilizados nas verdadeiras prioridades da população”, afirma Contar.

