Condutor perde controle da direção e bate em poste no Centro

Homem de 40 anos, perdeu a direção do veículo, na tarde deste domingo (16) e bateu em um poste na Avenida Calógeras, no centro de Campo Grande. O acidente aconteceu no início desta tarde e o motorista não sofreu ferimentos graves.

Pessoas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros. O Batalhão de Trânsito também foi acionado e isolou a área. O motorista afirmou a polícia que, saia de um plantão e “estava cansado”, não sabendo descrever o que teria acontecido.

Segundo a PM o acidente pode ter acontecido, por conta do condutor estar “sobrecarregado e cansado”.

Com o impacto, os airbags do Toyota Corolla foram acionados, causando um ferimento na boca do motorista, que usa aparelho ortodôntico.

O carro ficou com a parte da frente parcialmente destruída.

Após receber os primeiros socorros no local, o médico foi encaminhado para um hospital particular da Capital.