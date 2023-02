Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Nesta quinta, você vai dar um show de disposição e autoconfiança em tudo o que fizer! Também conta com energia para começar um projeto novo na vida profissional ou correr atrás de algo que deseja há um tempão, mas achava que era apenas um sonho distante. A manhã promete ser mais produtiva, por isso, concentre-se nas tarefas mais complexas logo cedo. Com as amizades dando aquela ajuda nos momentos importantes, saiba retribuir de maneira adequada. Se anda de olho em alguém, confie no seu charme e dê o bote! Ao lado do mozão, aguarde novidades e momentos interessantes que vão dar um chega pra lá na mesmice.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Embora a Lua siga infernizando seu astral, você pode tocar alguns projetos que exigem um certo isolamento com mais tranquilidade. Aliás, paz e sossego serão importantes para você se sair bem no trabalho, por isso, não pense duas vezes em trabalhar em casa, se for possível. Redobre a atenção com pessoas falsas e preste atenção em sua intuição, especialmente na hora de fechar um negócio ou gastar sua grana. Sabe aquela grana que estavam te devendo? Você pode receber quando menos espera. Aleluia! Embora esteja mais na sua, os amigos podem dar aquela força na conquista. O romance pode ficar um pouco de lado agora.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje, seu lado sonhador ganha destaque e pode ter papel importante na hora de correr atrás de um projeto novo, ou de se aventurar mais fora da sua zona de segurança. E nos momentos de lazer, estará ainda mais disposto a sair de casa e se divertir com a galera, Gêmeos! Errado não tá, mas primeiro é necessário cuidar das suas obrigações porque os boletos continuam chegando, meu cristalzinho. Aposte no jogo de cintura para resolver qualquer imprevisto e não deixe nada atrapalhar seus planos. Programa com a galera pode criar uma oportunidade nova na conquista. Com o mozão, há sinal de companheirismo e ótimos momentos na companhia dos amigos em comum.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

No que depender da Lua, sua ambição segue a mil e você vai concentrar toda a sua energia para dar um passo importante na carreira hoje. Vale a pena dar uma revisada no currículo e deixar tudo atualizado, só para o caso de se deparar com novas oportunidades através de alguns contatos bem posicionados. Se depender das estrelas, qualquer mudança hoje será muito benéfica para os seus interesses! Cuidar da sua aparência é importante e isso também inclui dar uma atualizada no visual, meu cristalzinho. Tá na pista? Há chance de se envolver com alguém popular ou que conheceu num app de paquera. Falar sobre o futuro ajuda a compreender melhor o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

No trabalho, sua energia e imaginação estarão muito ativas, sinal de que alguns planos de última hora podem trazer ótimas surpresas. Um improviso ou uma reviravolta podem abrir novos caminhos que nem imaginava. É amém que fala? As estrelas avisam que vai sobrar pique pra viajar, curtir a vida, se divertir ao ar livre… Se tiver qualquer oportunidade de cair na estrada, agarre sem pensar duas vezes, nem que seja só para fazer um bate e volta numa cidade próxima. Aliás, paquera com alguém de fora conta com boas energias, Leão. Tem compromisso? Então, deixe a diversão falar mais alto e surpreenda sua alma gêmea!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Mudanças inesperadas e surpresas estão na ordem do dia hoje, Virgem. Mas não precisa se preocupar: as estrelas avisam que você é quem sairá ganhando no final das contas! O astral é mais do que favorável para se desapegar do que já vinha incomodando há um tempo, seja no visual, em casa ou até mesmo no trabalho. A saúde também pede mudanças e você precisa repensar alguns hábitos. Faça um esforço para comer melhor, praticar exercícios e abandonar os maus hábitos, tá? Com o mozão, a paixão aumenta, o que garante momentos deliciosos entre os lençóis. A paquera tem mais chance de dar certo se apostar no seu jeito sedutor.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você vai começar esta quinta com energia de sobra pra encarar qualquer tarefa pendente. Os relacionamentos continuam em alta e seguem protegidos, sinal de que pode explorar isso no serviço para começar uma nova parceria, por exemplo. O seu signo conta com diplomacia e facilidade para se entender com as pessoas, por isso, aproveite para colocar essas qualidades em prática se tiver que vencer a concorrência ou convencer os clientes. Mas é no romance que a sua estrela vai brilhar, meu cristalzinho! Pode esperar muito romantismo e chamego nos momentos a dois. A conquista pode surpreender e até evoluir bem rápido pra compromisso sério.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O seu foco pode se voltar para o trabalho, principalmente se precisa colocar as tarefas em ordem ou começar um projeto mais desafiador, meu cristalzinho. Talvez tenha que fazer sacrifícios para atingir seus objetivos, mas não desista no meio do caminho porque esse esforço vai valer a pena lá na frente. Quem trabalha em casa, seja em home office ou com produtos e serviços para a casa, tem mais chance de se destacar. Vale cuidar melhor da postura e não forçar tanto as costas, principalmente se trabalha sentada. Pode ser que a vida amorosa fique um pouco parada, mas é porque sua atenção estará focada em outros assuntos. Aliás, isso também pode atrapalhar a paquera hoje.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua segue em seu paraíso astral, sinal de que tudo vai correr às mil maravilhas nesta quinta. Logo cedo, a comunicação conta com excelentes energias e você vai dar aquele show de simpatia nas redes sociais ou no contato com colegas e clientes. Basta mostrar seu lado charmoso e encantador para convencer as pessoas a embarcarem nas suas ideias e nos seus projetos. Você também pode ter sorte em sorteio nas redes sociais ou ao comprar uma rifa para ajudar alguém que precisa. É hora de usar seu encanto natural para seduzir e se aproximar daquele crush especial. No romance, tudo está tão perfeito que se melhorar, estraga.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você pode se voltar mais para assuntos domésticos ou familiares nesta quinta. Ainda bem que as estrelas prometem sossego e harmonia na convivência com o pessoal de casa. Aproveite para resolver algumas pendências, arrumar seu cantinho do jeito que gosta e até comprar alguns móveis se isso couber no seu orçamento. Para quem trabalha em casa, é hora de investir em uma cadeira confortável ou deixar tudo o mais prático possível — suas costas vão agradecer. Talvez a paquera não traga aquela animação toda, mas ainda é possível que tenha algumas surpresas nessa área. Que tal apostar em um programa mais caseiro com o mozão? Não dê mole pro ciúme.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Com a Lua estimulando seu jeito comunicativo, a vontade de sair por aí, reencontrar a galera e fazer aquela festa pode se tornar irresistível. Errado não tá, mas primeiro você precisa se concentrar nas obrigações e tarefas do dia a dia, Aquário. Enquanto usa a criatividade para cuidar do serviço, dá para mandar uma mensagem ou outra para a galera e agitar algo interessante para mais tarde. Ainda bem que você consegue ser multitarefas quando é preciso! Um bom papo, muita risada e conversa jogada fora serão perfeitos para encerrar a noite e, de quebra, ainda podem animar as coisas na paquera com alguém que acabou de conhecer. O romance também segue perfeito sem defeito.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Nesta quinta, você conta com ótimos instintos na hora de lidar com dinheiro. O dia será perfeito para reforçar suas reservas e engordar a poupança se entrar uma grana extra. E como a maré está para Peixes, você pode comprar alguma coisa que deseja há tempos para a sua casa, para presentear alguém da família, ou até dar entrada no sonho da casa própria. É pra louvar de pé! Com tanta coisa acontecendo, pode ser uma boa manter segredo sobre um negócio ou projeto até que esteja concluído. Você e o mozão podem conversar sobre as finanças do casal e fazer planos para o futuro. O desejo por estabilidade e segurança emocional pode tirar a graça da paquera.

