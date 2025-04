Vaticano divulga detalhes das exéquias do papa Francisco; sepultamento será no sábado

Cerimônias seguirão os ritos tradicionais estabelecidos para a despedida de um Pontífice Romano; sepultamento ocorrerá na Basílica de Santa Maria Maior

O Vaticano divulgou nesta terça-feira (22) os detalhes das exéquias do papa Francisco, que faleceu recentemente, encerrando um dos pontificados mais marcantes da história contemporânea da Igreja Católica. As cerimônias seguirão os protocolos litúrgicos definidos pelo Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, documento que regulamenta os ritos funerários do Papa.

Na manhã desta quarta-feira (23), às 9h (horário local), o corpo de Francisco será trasladado da Capela da Casa Santa Marta, onde esteve em repouso, até a Basílica de São Pedro. O cortejo será precedido por um momento de oração conduzido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

A procissão percorrerá a Praça Santa Marta e a Praça dos Protormártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até alcançar a Praça de São Pedro. A entrada na basílica se dará pela porta central. Ali, diante do Altar da Confissão, o cardeal camerlengo presidirá a Liturgia da Palavra, iniciando o período de visitação pública à urna mortuária, permitindo que fiéis e autoridades prestem suas últimas homenagens.

A Missa das Exéquias será celebrada no sábado (26), às 10h, no átrio da Basílica de São Pedro. A cerimônia será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e marcará o início do Novendiali, os nove dias de luto e orações em memória do Pontífice falecido.

Ao final da celebração eucarística, serão realizados os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que simbolizam a entrega final do Papa à Igreja e a Deus. O caixão será então levado de volta ao interior da Basílica de São Pedro e, posteriormente, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde ocorrerá a cerimônia de sepultamento.

Diversos chefes de Estado e de governo já confirmaram presença no funeral, que deve reunir milhares de fiéis, religiosos e autoridades em Roma para o adeus a Francisco — o primeiro papa latino-americano e um líder que marcou o mundo por seu compromisso com os pobres, com o diálogo inter-religioso e com a reforma da Igreja.

Com informações do Vaticano

