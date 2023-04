Confira a coluna “Segredos de Estado”

Ordem interna

Alguns partidos já deram início ao processo de renovação de seus diretórios municipais e regionais, com vistas à disputa eleitoral de 2024, quando serão eleitos prefeitos e vereadores, em todos os municípios. No União Brasil, MDB e PSDB as fissuras estão bem evidentes, com grupos políticos interessados em ter candidatos a prefeito de Campo Grande já se confrontando internamente, o que deverá dar muito trabalho às lideranças maiores, na busca de uma acomodação que seja menos traumática e que não provoque o êxodo de contingentes que possam fazer falta, em eleições futuras.

No União Brasil, Soraya Thronicke e Rose Modesto lutam pelo comando e a ex-deputada tem planos de concorrer à Prefeitura da Capital, mas não conta com o apoio da senadora. No MDB, o ex-governador André Puccinelli mantém vivo o desejo de voltar ao Executivo municipal, mas os deputados estaduais querem apoiar um candidato do PSDB. Já o PSDB tem uma briga interna entre o deputado federal Beto Pereira e o presidente da Agems, Carlos Alberto Assis, que já se lançaram pré-candidatos e querem o controle do diretório municipal do partido.

Confusão pouca é bobagem

Que existe uma disputa interna no PSDB entre Carlos Alberto Assis e Beto Pereira não é segredo para ninguém, mas o que cresce, a cada dia, é o número de gente que tenta convencer Reinaldo Azambuja a ser candidato, o que, segundo esse grupo, evitaria um racha no partido.

Último a saber

O deputado Zeca do PT, ao ser indagado sobre a possibilidade de integrar uma chapa com Camila Jara, conforme sugerido pelo seu sobrinho, o deputado Vander Loubet, demonstrou surpresa e preferiu não falar sobre o assunto, dizendo ser muito cedo para falar em eleição.

Quase um sim

Ao dizer que ainda não é candidata à reeleição, a prefeita Adriane Lopes foi interpretada como alguém que está pensando seriamente no assunto. O maior medo dos seus aliados é que, ao confirmar a candidatura, ela venha a perder o apoio do governo do Estado, na execução de obras importantes para Campo Grande.

Eleição de master

Um experiente político, ao tomar conhecimento sobre a possibilidade de que muitos ex-deputados que não conseguiram se eleger, nas últimas eleições, estão querendo concorrer a vereador na Capital, disse que, se isso se confirmar, a disputa por uma vaga na Câmara pode até parecer campeonato de veteranos.

Mulheres

Caso se confirmem as candidaturas de Camila Jara, Adriane Lopes e Rose Modesto, a disputa pelo Executivo municipal poderá ter um número recorde de mulheres tentando o cargo, que hoje já é ocupado por uma representante do sexo feminino.

Seu destino

Por enquanto, os vereadores do PSD estariam vivendo momentos de angústia, pois não sabem direito o destino que a sigla, comandada pela família Trad, deverá seguir, nas próximas eleições. Marquinhos Trad ainda comanda o partido e sabe-se que o senador Nelsinho Trad estaria de malas prontas para ir ao PP.

Meninos, eu vi

O vereador Thyrson de Almeida foi dos mais polêmicos nos anos 1960 e 1970, em Campo Grande e era, também, grande frequentador de bares, em Campo Grande e notório criador de confusões. Tanto nos bares quanto na tribuna da Câmara, ele sempre se exaltava quando começava a defender sua opinião. Em uma das muitas vezes que ocupou a tribuna do Legislativo municipal ele, ao dar um gole de água durante um pronunciamento, acabou esquecendo o que estava falando e ficou mudo por segundos e resolveu dar outro gole de água, ao que um dos vereadores disse:

– Está estranhando o gosto, Excelência?

Por Laureano Secundo

