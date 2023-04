Caminhoneiro morre em engavetamento de carretas na BR-158

O caminhoneiro, Nilson Gomes, de 65 anos, morreu na tarde de ontem (11), em um acidente envolvendo três carretas na BR-158, em Selvíria, a 399 quilômetros de Campo Grande. O local onde ocorreu o acidente estava em obras

Segundo o site Rádio Caçula, o acidente aconteceu por volta das 16h, em um trecho sinalizado com cones informando sobre obra de tapa buraco no local.

Ainda conforme o site local, funcionários que estavam na manutenção da rodovia, depararam com um dos veículos que carrega celulosa e fez sinal de parada. Outra carreta que vinha logo atrás também respeitou a sinalização, mas o terceiro caminhão acabou não parando, batendo nas carretas que estavam a frente.

Nilson que estava em umas das carretas, acabou morrendo no local. Os outros caminhoneiros, foram encaminhados para unidades de saúde na região.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.