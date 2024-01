Confira a coluna “Segredos de Estado”

Dança das cadeiras

Até a primeira semana de abril deve ser intensa a movimentação dos políticos que têm planos de entrar na corrida eleitoral deste ano, como candidatos a vereador em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Sair de um partido e assinar ficha em outro não significa necessariamente o rompimento com o candidato majoritário daquele partido que acabou de se desfiliar, pode representar uma forma de buscar melhores condições para conseguir a eleição ou reeleição, pois em algumas siglas a quantidade mínima de votos acaba sendo maior.

Pelo menos por enquanto, os partidos onde a concorrência deverá ser maiores são aqueles que estão no poder e onde o prefeito deverá disputar a reeleição, como são os casos do PSDB e do PP na Capital, que devem ter um contingente maior de candidatos com maior estrutura financeira, já que devem ter o apoio da máquina. Candidatos de partidos pequenos, no entanto, também enfrentam suas agruras, uma vez que têm que torcer para conseguir o percentual mínimo de votos, pois correm o risco de ter bastante votos e, a sigla, não conseguir o coeficiente mínimo para assegurar pelo menos uma vaga.

Exigências nacionais

O atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado anunciou que está pronto para concorrer à presidência da República pelo União Brasil e isso significa que vai propor que o partido tenha candidatos a prefeito em todas as Capitais já como parte da sua estratégia, o que significa que a atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto venha a ser incentivada a concorrer à Prefeitura de Campo Grande.

Jogando tudo

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja deve empenhar-se pessoalmente na eleição do deputado federal, Beto Pereira para prefeito de Campo Grande, pois se acordo com assessores, uma eventual derrota pode comprometer o seu projeto de disputar o Senado em 2026.

Desgarrando

Dentro do PSDB algumas decisões tomadas pelo atual governador Eduardo Riedel começam a incomodar os mais ligados ao ex-governador Reinaldo Azambuja e o maior temor é uma aproximação com a senadora Tereza Cristina (PP). Por enquanto todos apenas observam, mas a medida em que o quadro eleitoral deste ano for se delineando podem espantar as nuvens negras ou fechar o tempo de vez.

Fogo no interior

Em pelo menos três dos maiores colégios eleitorais do interior, a disputa no PSDB promete se complicar antes da definição do candidato do partido na eleição deste ano. Dourados, Ponta Porã e Corumbá têm grupos políticos em pé de guerra, havendo inclusive a possibilidade de abertura de dissidência.

Meninas em guerra

A deputada Federal Camila Jara, a vereadora Luiza Ribeiro e a advogada Gisele Marques, todas do PT, por motivos diferentes estão em rota de colisão. Camila já se considera escolhida como candidata do partido, Gisele acredita e age como se não concordasse com isso. Já Luiza Ribeiro parece não se entusiasmar com nenhuma delas e, dizem, que gostaria que o partido seguisse outro caminho.

Candidatíssimo

O ex-governador André Puccinelli (MDB) a cada pesquisa eleitoral vê seu projeto político de concorrer à Prefeitura de Campo Grande sobreviver e segundo seus aliados se consolidar. Ele já adiou qualquer decisão para o início de agosto, se possível para o último das convenções.

Meninos eu vi

Lúdio Coelho assim que foi indicado pelo governador Wilson Martins, como prefeito de Campo Grande, ao conceder entrevista coletiva bem ao seu jeito sofreu uma forte oposição de políticos. Passados os primeiros meses e com o crescimento da sua popularidade, ele saiu com essa. – Às vezes é errando que se acerta e outras vezes se acerta errando.

“Depois do Carnaval vamos iniciar para valer a nossa campanha eleitoral” – Reinaldo Azambuja, presidente do Diretório Regional do PSDB

Por Laureano Secundo

