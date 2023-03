Confira a coluna “Segredos de Estado”

Embate pecuário

A senadora Tereza Cristina (PP) e o exgovernador Reinaldo Azambuja (PSDB) estão travando um embate, nos municípios do interior do Estado, pela filiação de prefeitos ou de potenciais candidatos a prefeito, para a disputa eleitoral do próximo ano. Por enquanto, a briga está acontecendo de forma civilizada, com o devido respeito à vontade de cada um dos cortejados, mas não se sabe até quando permanecerá esse “fair play”, especialmente a partir do momento que o atual governo do Estado não se envolver nas negociações para a atração de prefeitos. Como se sabe, no amor e na guerra vale tudo para assegurar uma conquista, e também é do conhecimento de todos que frequentam os bastidores das articulações políticas que nenhum político é de colocar azeitona na empada do adversário. Como a eleição para as prefeituras é uma espécie de preliminar para a disputa estadual, quem sair fortalecido ou fortalecida, elegendo prefeito em grandes colégios eleitorais, em 2024, estará dando um passo muito grande para entrar forte, na disputa de 2026.

Fez que foi e não foi

A ex-deputada federal Rose Modesto, que anunciou a saída do União Brasil, logo após o primeiro turno da eleição de 2022, parece que desistiu e deverá ficar no partido para assumir a presidência da Sudeco, na vaga negociada pelo deputado federal Vander Loubet e que foi aberta com a aproximação do partido com o governo Lula.

Isolada

A situação da senadora Soraya Thronicke está cada vez mais complicada, pois permanece extremamente isolada, rejeitada pelos bolsonaristas, sem espaço perto do PT e agora tendo a concorrência de Rose Modesto dentro do União Brasil. Agora que já está na segunda metade do seu mandato, ela vai ter que começar a replanejar seus futuros projetos políticos.

Limpando caminho

Uma verdadeira tropa de choque já estaria cuidando de “limpar o caminho” para a candidatura de Beto Pereira a prefeito de Campo Grande. No PT, Vander Loubet, no MDB, Márcio Fernandes, no PP, Gerson Claro, no PL, Coronel David e até mesmo no PSDB, Reinaldo Azambuja já tem feito pretensos candidatos desistirem de seus projetos.

Estranho

Uma suposta pesquisa feita para aferir o termômetro com pré-candidaturas à prefeitura de Campo Grande estaria sendo guardada em gavetas do poder, pois contraria interesses de candidaturas que estão sendo articuladas. Os interessados em fazer com que as pesquisas venham a ser publicadas não têm força suficiente para isso.

Troca-troca

O presidente Câmara de Campo Grande, vereador Carlão, assumiu o comando do PSB na Capital, o que deve assegurar que o partido dificilmente venha a se tornar uma força auxiliar do PT, conforme estava se encaminhando. Agora, o partido está entre ter uma candidatura própria ou indicar Carlão para ser vice de Beto Pereira.

PSD

O PSD pode acabar sendo o destino da prefeita Adriane Lopes, caso ela e o marido, o deputado Lídio Lopes, decidam por deixar o Mais Brasil, que deve ser o partido que resultará da fusão entre o PTB e o Patriota.

Meninos, eu vi

O ex-prefeito e ex-senador Lúdio Coelho, quando decidiu disputar uma vaga no Senado Federal, atendendo a uma recomendação de sua assessoria, organizou um roteiro de visitas ao interior para rever antigos amigos e eleitores. Todos já estavam com data até marcada quando ele recomendou aos assessores, com aquele tom de quem nunca perdeu a piada. – Primeiro vocês ligam para saber se esse povo está vivo. Na minha idade, uma boa parte dos amigos já morreu.

