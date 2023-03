Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje os astros destacam os interesses domésticos e trazem boas vibes para o seu lar, arianjo! O convívio familiar deve ficar mais prestativo e você vai demonstrar toda atenção aos parentes. Não pensará duas vezes para estender a mão, colaborar e dedicar mais tempo à turma de casa. No trabalho, suas habilidades se fortalecem e tudo indica que sua produtividade vai aumentar, ainda mais se exerce atividade autônoma ou em home office. À tarde, pode ficar sabendo de um assunto sigiloso que é capaz de te beneficiar. Porém, a Lua se estranha com o Sol e ingressa na fase Crescente à noite, recomendando mais tato e paciência com as pessoas próximas e o mozão. Vai com calma na alma e esqueça as picuinhas!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Seu dia já começa maravigold com as novidades da Lua, que soma energias com Marte e deixa sua comunicação mais poderosa, garantindo um período de intensa interatividade na vida pessoal e profissional. A propaganda será a alma do negócio e se você trabalha por conta própria tem mais é que divulgar seus serviços – aproveite para espalhar posts criativos nas redes sociais e ganhar muitos likes. O dinheiro vai depender mais da sua capacidade de negociação, mas não faltará boa lábia para você lacrar e lucrar. Amizades, contatinhos e paqueras contam com muitos estímulos ao longo do dia, já à noite, nem tanto. Intrigas, fofocas e rolos podem azedar o lance com o crush ou afetar a sintonia com o love.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Fim de mês e a fila dos boletos só aumenta, não é, bebê? Pois saiba que hoje os astros dão uma baita força para você sair dessa e trazem good news para as suas finanças. Lua e Marte avisam que é hora de batalhar por seus interesses e se virar nos trinta, porque o dinheiro vai aparecer. A manhã será ideal para explorar suas ideias criativas e ir à luta para ampliar sua renda com coisas que você sabe fazer. No trabalho, terá mais estabilidade e boa sintonia com colegas e chefes: pode se destacar nas atividades em grupos e equipes. Já à noite, o bicho pega e convém dobrar a cautela para não tretar com amigos, paqueras ou o xodó. Ciúme não é sua praia, mas hoje pode dar as caras e atazanar o amor.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Quer notícia boa, meu cristalzinho? Aqui tem e não é pouca coisa, não! A Lua começa a brilhar no seu signo às 7h21 da manhã e logo em seguida faz dobradinha com Marte, anunciando um período perfeito para você consagrar conquistas pessoais e profissionais. Seus talentos, sua determinação e vontade de vencer na vida ficam no modo turbo e nada deve atrapalhar seu sucesso. À tarde, pode realizar um antigo ideal ou ter surpresas agradáveis com pessoas queridas de longe. Na paixão, vai atrair admiradores como abelha no mel, mas esse astral top não vale à noite, quando seu lado esquentadinho tende a aflorar e perrengues podem rolar. Escolha bem as palavras e procure mostrar mais paciência com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Lua e Marte unem forças no começo da manhã e turbinam seus instintos, leãozinho! Em outras palavras, hoje você pode sair no lucro se levar a sério suas impressões. O período é indicado para cuidar dos seus interesses mais íntimos, mas pode faltar vontade de socializar. O trabalho deve render mais se fizer suas tarefas sem interferências e barulhos pra atrapalhar. Negociações e acordos favorecidos à tarde. Contatinhos ficam meio tímidos hoje, embora possa se interessar por um crush diferentão, sedutor e meio misterioso. Porém, pegue leve à noite, quando a Lua briga com o Sol e liga o alerta de treta em suas relações. Cuidado pra não fazer drama por bobagens nem acabar se distanciando do mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Criar castelos na areia não é com o seu signo e sua natureza realista impede que você se jogue em ilusões, mas hoje suas esperanças se renovam e valerá a pena investir alto nos seus sonhos. Os astros mandam todo incentivo para realizar seus planos e garantem que você pode alcançar objetivos importantes nesta terça, inclusive com ajuda de parentes e pessoas do seu círculo de amizades. Há chance de receber um recurso que estava parado e viabilizar um ideal de consumo. O trabalho flui bem e num clima de grande cooperação, enquanto a vida amorosa promete alegrias ao longo do dia. Mas o astral se inverte à noite e será preciso todo jogo de cintura para contornar desafios na paquera ou no romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Suas ambições profissionais ganham aliados de peso nesta terça e o momento é ótimo para alcançar e bater metas, Libra! Lua e Marte turbinam suas competências na carreira e se você está atrás de emprego, pode receber apoio ou indicações de pessoas bem relacionadas. Também há chance de transformar um serviço temporário em permanente e com a sua boa estrela protegida, dinheiro deve entrar na conta. O amor ganha estímulos durante o dia, mas pode enfrentar ziquinhas à noite. A Lua se desentende com o Sol e alerta que o astral pode ficar tenso no romance e na paquera. Conquista dada como certa pode esbarrar em intrigas ou rivalidades. Na união, explore sua diplomacia para evitar atritos com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Vai com força, foco e fé, escorpianjo! Hoje a sua espiritualidade se ilumina e você também contará com seu jeito destemido para investir no que te realiza e faz feliz. Com vontade de evoluir, aprender e ampliar horizontes, pode se envolver com novos interesses e conhecer pessoas que vão te acrescentar bastante. Momento oportuno para pesquisar caminhos profissionais diferentes e isso só fará o seu desejo de mudança aumentar. Você vai se sentir em conexão com as energias superiores nesta terça e pode se reaproximar de gente querida que andou distante. Mas nem todas as expectativas podem ser atendidas à noite e tudo indica que precisará de um balde de paciência para não tretar com o love ou o crush.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender da Lua e de Marte, sua percepção fica afiadíssima hoje e você terá muita habilidade para administrar seus interesses materiais. Pode se livrar de abacaxis, zerar pendências e finalizar assuntos financeiros que estavam empacados. Os astros também revelam que é hora de dar mais valor ao seus potenciais e talentos pouco explorados, bem como ao que já conquistou com seu empenho. Parentes e pessoas próximas podem te dar uma mão para resolver algo importante, mas abra o olhão após o período da tarde, pois bagacinhas não estão descartadas. A paixão ganha ares sedutores e a atração física será o diferencial na paquera, só vá mais devagar à noite. Conflitos podem rondar a intimidade a dois.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você já começa o dia com o pé direito, meu cristalzinho, e receberá um belo incentivo das estrelas para se relacionar numa ótima com os outros, seja na vida pessoal ou profissional. Terá facilidade para atuar em parcerias e equipes no ambiente de trabalho e saberá somar energias com os colegas para batalharem juntos por interesses que sejam benéficos a todos. Assuntos que tenham a ver com documentos, acordos e contratos podem ser encaminhados com sucesso, sobretudo à tarde. Mas o clima vira à noite, quando a Lua arma fuzuê com o Sol e pode botar areia no caminho da conquista. Desencontros não estão descartados na paquera e quem tem um mozão pode sentir falta de carinho e atenção – xô, carência!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Com vitalidade para dar e vender: é assim que estará seu pique pela manhã e quem promete é a Lua, que muda de signo e fecha parceria com Marte, elevando sua energia, agilidade e sua vontade de dar o melhor no serviço. Não vai faltar disposição nem competência para sobressair em suas tarefas e tudo indica que você conseguirá mandar bem até nos desafios. A parte financeira também tá on e uma grana que aguarda há tempos pode chegar, ainda mais à tarde. Mas o astral dá uma guinada à noite e perrengues podem rolar, deixando você uma pilha. No romance, há risco de falar o que não deve e magoar o love. Se está a fim de alguém, pense bem antes de abrir o coração, pois pode agir de forma precipitada.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Trago verdades e elas são para glorificar em pé! Peixinhos e peixinhas estão com tudo nesta terça e além de sorte em dobro, também vão contar com um carisma irresistível! Quem revela é a Lua, que desembarca no paraíso e se alia com outros astros, trazendo na bagagem promessas de ganhos materiais, profissionais e afetivos. O dia será perfeito para você brilhar no trabalho, atrair uma grana extra e encher o coração de amor. Mas se os períodos da manhã e da tarde reservam boas surpresas e alegrias, não dá para esperar o mesmo à noite, quando a possessividade fica à flor da pele e tretinhas podem marcar presença. Para evitar tortas de climão e briguinhas na paixão, convém controlar o ciúme, viu bebê?

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.