Confira a Coluna “Conectado”, por Bosco Martins

Verde

Eduardo Riedel (PSDB-MS) reassume o governo após participação em um evento intitulado “Program for Public Leaders in Green Economy”, ou “Programa Internacional para Líderes Públicos em Economia Verde”, realizado na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos EUA. A coluna “cONectado” traz um resumo feito pelo governador de sua estadia no EUA: “Foram cinco dias de discussões complexas, profundas sobre economia verde, sobre sociedade, sobre democracia, mas acima de tudo discussões muito práticas, como é a característica de Stanford e dos americanos. Dando casos concretos de governos subnacionais, nacionais, em relação ao tema. E o que eu posso levar para MS, é que nós estamos no caminho certo.

Para um país em desenvolvimento e para um Estado igual ao nosso, do ponto de vista territorial, do ponto de vista da população. Os eixos que escolhemos trabalhar dentro das politicas públicas específicas, elas, sem dúvida, estão no caminho para dar um bom resultado ao MS.

A certeza é de que temos um potencial incrível de desenvolvimento da nossa economia com a sustentabilidade. Mostramos a métrica do MS carbono zero 2030, quando se discute o modelo de industrialização pelo qual estamos passando, de infraestrutura. Não há como falarmos em desenvolvimento sem infraestrutura e aqui não estou falando só de estradas e pavimentação das nossas cidades. Estamos falando de saneamento, de acessibilidade, de energia, numa discussão muito recorrente”.

Verde 1

O governador disse ainda que: “Falamos da nossa matriz energética e como ela se coloca de maneira sustentável. Mais de 96% de energia sendo gerada de maneira renovável, a biomassa crescendo, o biogás… Então, nós temos tudo! Realmente, para nos tornarmos uma potência do ponto de vista socioambiental, com desenvolvimento e sustentabilidade, mas principalmente pelo crescimento. É o que eu sempre digo, que não há que se discutir outras questões se nós não tivermos crescimento para dar sustentação a todas as ações de nossas políticas públicas. Em síntese, um Estado leve, enxuto e que possa realmente responder às demandas da sociedade. Que possamos responder às questões sociais importantes, pois nós

temos as desigualdades.

A educação é um dos centros da discussão aqui, quais os modelos? Quais as ações? Então, nós temos muito que aprender, mas temos muito que ensinar. Acho que nossa história é recheada de muitas conquistas, nós temos que celebrá-las. Mas também muitos desafios pela frente, correção de rotas, arrumar uma série de coisas para que a gente tenha o melhor desempenho possível, da ação do público, a favor da nossa sociedade. Foi uma semana extremamente produtiva e a gente retorna cheio de ideias. Voltamos com muita disposição pra poder construir um Estado cada vez melhor para os sul-mato-grossenses e para colaborar com o nosso Brasil,” finalizou.

Cerrado

A queda do desmatamento na Amazônia no primeiro semestre de 2023 indica uma tendência relevante de redução da atividade, depois de anos de crescimento no governo de Jair Bolsonaro. A alta de desmatamento no Cerrado, no entanto, mostra que ainda há desafios para a preservação de florestas no Brasil. Os dados são do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e foram divulgados nessa semana pelo Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, 33,6% foi quanto o desmatamento na Amazônia caiu no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período, em 2022. 21% foi quanto o desmatamento no Cerrado cresceu no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período, em 2022.

A Amazônia e o Cerrado são os dois maiores biomas do Brasil. Apesar do otimismo quanto à queda no desmatamento na Amazônia, os dados no Cerrado preocupam governo e sociedade civil. A alta do desmate no Cerrado preocupa por causa de sua importância ambiental. O bioma é considerado a savana mais rica do mundo, com grande diversidade de plantas e animais.

Cerrado 2

Também, é necessário mudar a gestão dos recursos hídricos. Apenas ações de controle do desmatamento ilegal não são suficientes, segundo ela. “É preciso que haja outros instrumentos para desestimular as pessoas que podem desmatar legalmente de continuar desmatando”, disse. Incentivos econômicos que beneficiem quem preservar áreas verdes podem funcionar nesse caso, por exemplo. O Ministério do Meio Ambiente anunciou medidas que pretende tomar para reverter a tendência de alta. A pasta diz que irá revisar os processos de autorização de desmatamento legal e fazer ações de campo em áreas críticas. As medidas ocorrerão em parceria com os órgãos estaduais.

Turismo

…E agora é oficial: o Ministério do Turismo vai ser comandado por Celso Sabino (UB-PA). Depois de mais de um mês de negociação, a confirmação foi feita após reunião entre Lula, Sabino e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. “O presidente convidou Sabino para o Ministério do Turismo, convite esse que foi aceito pelo deputado. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias”, informou o governo, em nota. A mudança faz parte das negociações com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de quem Sabino é aliado, para ampliar a base do governo e melhorar a articulação no Congresso.