Obras do CG Saneada chegam a mais de 100 km de rede de esgoto em Campo Grande

Neste último fim de semana o programa Campo Grande Saneada ultrapassou os 100 km de rede de esgoto implantados, (total de 102,9 km) desde o início das obras em janeiro de 2023.

Com isso, as obras chegam a mais de 11 mil ligações de esgoto, beneficiando aproximadamente 33 mil pessoas em Campo Grande. As obras têm avançado no cenário de saneamento dos bairros de Campo Grande, fortalecendo as ações voltadas a universalização dos serviços de esgoto.

As equipes da concessionária seguem com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, Popular, Los Angeles, Coophavilla II, Nova Lima, Moreninhas, Tiradentes e Panamá.

O programa tem como objetivo implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital. As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 17/07 a 21/07 :

Bairro: Los Angeles

Rua Lauro Muller

(Rua Manoel Pereira de Souza x Rua Fauze Sauê)

(Rua Fauze Sauê x Rua Izolino Alves Pereira)

(Rua Izolino Alves Pereira x Rua Ciro Azevedo)

Rua Izolino Alves Pereira

(Rua Lauro Muller x Rua Sem Nome)

(Rua Sem Nome x Final da Rua)

Rua Mansour Contar

(Esquina com Afonso Celso)

Rua Marquês de Barbacena

(Esquina com Afonso Celso)

Rua Francisco Chaves

(Esquina com Afonso Celso)

Rua José Mauricio

(Esquina com Afonso Celso)

Rua Antônio Luís Pereia

(Esquina com Afonso Celso)

Bairro: Lageado

Rua Maria Del Horno

(Rua Leopoldina de Queiroz x Rua Anselmo Selingardi)

Rua Manoel Marcelino

(Rua Leopoldina de Queiroz x Rua Anselmo Selingardi)

Rua Manoel Macedo

(Rua Leopoldina de Queiroz x Rua Anselmo Selingardi)

Rua Domingos Belentani

(Rua Leopoldina de Queiroz x Rua Anselmo Selingardi)

Rua Valter Pereira do Vale

(Rua Leopoldina de Queiroz x Rua Anselmo Selingardi)

Rua Benedito Maia

(Rua Armando Franco x Rua Pedro Dib)

Rua Anselmo Selingardi

(Rua Manoel Marcelino x Rua João Alves Pereira)

Rua Seiko Yonamine

(Rua Durando Pereira da Silva x Rua Evelina Figueiredo Selingardi)

Rua Rosa Orro

(Rua Durando Pereira da Silva x Rua Evelina Figueiredo Selingardi)

Rua Waldevino Guimarães

(Rua Durando Pereira da Silva x Rua Evelina Figueiredo Selingardi)

Rua Júlio Tadeshi

(Rua Durando Pereira da Silva x Rua Evelina Figueiredo Selingardi)

Bairro: Tiradentes

Rua João Casemiro

(Rua Diva Ferreira x Av. Oceania)

Av. Oceania

(Rua Marrei Júnior x Rua João Casemiro

Bairro: Coophavilla II

Rua da Baleia

(Rua da Ilha x Rua Maracaibo)

(Rua da Ilha x Rua dos Arquipélagos)

Rua da Ilha

(Travessa do Golfinho x Rua da Baleia)

(Rua da Baleia x Travessa Cachalote)

(Travessa Cachalote x Rua da Península)

Rua da Península

(Rua da Ilha x Rua Maracaibo)

Bairro: Panamá

Rua Aida Fraiha

(Rua Tapaciguara x Rua Amandanda Gomes)

Bairro: Moreninhas

Rua Inconfidentes

(Rua Israelândia x Rua Minas Gerais)

Rua Minas Novas

(Rua Inconfidentes x Rua Buenopolis)

(Rua Inconfidentes x Rua Ubirajara Guarani)

Rua Ubirajara Guarani

(Rua Minas Novas x Rua Israelândia)

Rua Copaíba

(Rua Clotilde Chaia x Rua Antônio Pires de Oliveira)

(Rua Clotilde Chaia x Rua Oriomar Fernanes)

Bairro: Popular

Rua Cabrália Paulista

(Rua Itabinto x Rua Lagoa da Prata)

Bairro: Nova Lima

Rua Cláudio Manoel da Costa

(Rua Francisco Pereira Coutinho x Rua Narciso Dias)

(Rua Narciso Dias x Rua Alexandrino de Alencar)

Rua Alberto da Veiga

(Rua Henrique Barbosa Martins x Rua Haroldo Pereira)

