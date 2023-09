Confira a coluna “Conectado”

Candidatos

A eleição do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) para a presidência do diretório municipal, neste último sábado (16), contabiliza pelo menos sete nomes confirmados para a disputa da Prefeitura da Capital. São Adriane Lopes (PP-MS), André Puccinelli (MDB-MS), que mesmo com a dúvida de analistas se mantém, até o momento; Beto Figueiró (Novo), Beto Pereira (PSDB-MS), Lucas de Lima (PDT-MS), Pedrossian Neto (PSD) e Rodrigo Lins (DC-MS). Nomes que ainda precisam de confirmação posteriormente às suas convenções partidárias, são os de Rose Modesto (União Brasail-MS) e as indicações do PT e do PL, que contam com inúmeros candidatos para disputar as convenções. Mato Grosso do Sul tem 1.996.510 eleitores. Do total, 32% (639.873) votam em Campo Grande, o maior colégio do Estado e, diante do número de candidatos para a disputa, as pesquisas indicam que certamente conheceremos o eleito ou eleita somente após o segundo turno das eleições de 2024.

Programa

…Enquanto os prazos finais das convenções não chegam, a pré-candidata do União e superintende regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste e presidente regional do partido União Brasil, Rose Modesto, tenta emplacar como apresentadora de TV. Rose Modesto estreia, no próximo dia 23, a partir das 9h, o programa “Tocando em Frente”, na “TV Guanandi”, a repetidora local da “Band”. Toda faceira e otimista, ela comenta que recebeu o convite da direção da emissora e as gravações são realizadas nos finais de semana, para não conflitar com seu expediente. Cada programa terá 40 minutos de duração. De acordo com Rose, já foram gravados oito programas, o que garante praticamente a grade até o início de dezembro.

Corumbá

…Em Corumbá, terceiro maior colégio de eleitores do Estado, o processo eleitoral esquenta entre o grupo liderado pelo ex-prefeito e o presidente do PSB, Paulo Duarte e o do atual prefeito Marcelo Iunes (PSDB-MS). É consenso, inclusive entre importantes lideranças tucanas, como a ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB) e os vereadores Luciano Costa (PSDB), além do vereador e presidente do PSD, Chicão Viana, que o nome mais viável para derrotar o grupo do atual prefeito é o do ex-candidato a prefeito em Corumbá, na eleição de 2020, Dr. Gabriel e que, atualmente, está sem partido. Dr. Gabriel, como é conhecido, lidera as pesquisas junto com Paulo Duarte e o grupo já definiu seu nome para derrotar o candidato do atual prefeito, Marcelo Iunes (PSDB). Dr. Gabriel disputou a eleição para a Prefeitura de Corumbá em 2020, quando terminou em terceiro lugar, com 18,75% dos votos, atrás de Paulo Duarte, 26,99%, e Marcelo Iunes, eleito com 42,65% dos votos.

Futuro

…E a semana fechou com o presidente Lula enviando ao Congresso o Projeto de Lei do Programa Combustível do Futuro. Na presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ele pressionou para que o pacote que integra políticas de descarbonização dos transportes seja analisado “o mais rápido possível”. Na avaliação do governo, “energia verde” não é uma prioridade do Congresso, por isso, destaca que os projetos têm um viés desenvolvimentista. O Ministério de Minas e Energia prevê um investimento de R$ 250 bilhões.

Agenda

…E Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, afirmou, em entrevista ao “Estadão”, que a imagem do país melhorou em termos ambientais e que é hora de mostrar que essas prioridades são para valer, apesar dos obstáculos do governo, nesta agenda. “O Brasil pode ser um protagonista importante nessa área, o que seria muito bom para o planeta, mas muito bom para o Brasil. Além do potencial de gerar muito investimento, o foco sustentável pode fazer parte de um projeto de desenvolvimento e ser percebido pela população como sendo algo bom para a vida das pessoas.”

Minirreforma

…E a minirreforma eleitoral, que altera o Código Eleitoral, a Lei da Ficha Limpa e fragiliza a transparência eleitoral e a prestação de contas, também aprovada nessa semana pela Câmara dos Deputados terá que passar pelo Senado Federal. Entre outros pontos, o texto encurta a inelegibilidade de candidatos cassados e libera propaganda e gastos eleitorais cruzadas entre partidos que não são federados nem coligados.

Por Bosco Martins.