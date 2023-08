Confira a coluna “cONectado”

Bataguassu

Um dos principais articuladores do PSDB-MS, junto com o ex-governador Reinaldo Azambuja, o secretário-executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas, Sérgio de Paula, tem atendido lideranças do interior e prováveis pré-candidatos às prefeituras. Nesta semana, a pré-candidata à Prefeitura de Bataguassu, a ex-primeira-dama Wanderléia Caravina esteve reunida com o secretário, que já tem em mãos pesquisas de avaliação dos 79 municípios. Ele confirmou que até o final do ano, os tucanos já terão os nomes de seus pré-candidatos anunciados, incluindo Bataguassu.

Além da ex-primeira-dama e atual presidente do diretório municipal do partido em Bataguassu, Wanderléia Caravina está entre os nomes que podem encabeçar a chapa dos tucanos na cidade, a com o advogado e ex-vereador Dennis Thomazini. Ele foi candidato à sucessão do ex-prefeito e atual secretário de Governo, Pedro Caravina (PSDB-MS). Em recente agenda em Bataguassu, o presidente estadual do partido, Reinaldo Azambuja, disse que o PSDB tem crescido “com as filiações como a dos prefeitos, Dr. Lúcio Costa, de Santa Rita do Pardo, do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, e em Selvíria, com a entrada do vice-prefeito, Jaime Soares Ferreira e filiaremos, até o final deste mês de agosto, os prefeitos de Água Clara, Juti, Paranhos e Paranaíba,” anunciou. Em Mato Grosso do Sul, além dos 46 prefeitos, o PSDB conta com o governador Eduardo Riedel, três deputados federais, seis deputados estaduais, 16 vice-prefeitos e mais de 240 vereadores, sendo o maior partido do Estado.

…E o presidente Lula lança, nesta sexta-feira (11), o Novo PAC. E a usina nuclear Angra 3 deve ser uma das obras contempladas. O MME (Ministério de Minas e Energia) estima que a conclusão custe R$ 20 bilhões. Em meio às notícias sobre a possível inclusão de Angra 3 no Novo PAC, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, disse que acredita que a usina seja finalizada, independentemente de sua inclusão no Novo PAC. “Trabalhamos sempre com a perspectiva de que esse processo, dado a sua importância para o Brasil, seja continuado e concluído”, afirmou.

Atualmente, as obras dependem de estudos solicitados no período da privatização. A Eletrobras é sócia da ENBPar na Eletronuclear, que opera o complexo nuclear de Angra dos Reis. Em maio, o MME destacou o interesse do governo em concluir Angra 3, defendendo que a energia nuclear é uma alternativa de transição energética, por não gerar emissões de gases de efeito estufa.

A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o projeto que atualiza a Lei de Cotas. A proposta vai ao Senado. Sancionada em 2012, a lei garante que metade das vagas em institutos e universidades federais seja reservada para ex-alunos da rede pública de ensino. Também prevê outras duas subcotas: para estudantes de baixa renda e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O texto original estabeleceu que uma revisão da ação afirmativa deveria ser feita 10 anos após a sanção – ou seja, em 2022. O Congresso, contudo, resistiu a fazer a mudança em ano eleitoral, por receio de retrocessos nas medidas. Com um ano de atraso e no mês em que a lei completa 11 em vigor, os deputados aprovaram a atualização do texto.

E foi “dia de vitória” para os bolsonaristas no Conselho de Ética da Câmara, com o arquivamento de ações que poderiam levar à cassação de Nikolas Ferreira (PL-ES) e Carla Zambelli (PL-SP). Ele era acusado de transfobia por usar a tribuna para debochar de mulheres trans, no Dia Internacional da Mulher. O relator, Alexandre Leite (União-SP), chegou a apresentar relatório defendendo que o processo continuasse, mas, em seguida, mudou de posição e votou pelo arquivamento. O mesmo aconteceu com Zambelli, acusada de xingar o colega Duarte Júnior (PSB-MA). Na semana passada, João Leão (PP-BA), relator, apresentou parecer pela continuidade da ação, mas agora, na votação, mudou de lado.

O STF deve começar a julgar, em setembro, os acusados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro deste ano. A estimativa foi feita pelo relator da ação, ministro Alexandre de Moraes. O Supremo marcou para a próxima semana a aceitação ou não de denúncias contra mais de 70 presos pela invasão das sedes do poderes, entre eles, Fátima de Tubarão, que aparecia em vídeo ameaçando ministros. Até o momento, 1.290 pessoas já foram convertidas em réus no processo.

…Enquanto isso… Moraes mandou soltar mais 72 presos pelos atos golpistas. O ministro substituiu a prisão por medidas como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de acesso a redes sociais e cancelamento dos passaportes.

E após a prisão do ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques, a investigação da PF tem agora como alvo uma reunião, no dia 19 de outubro. Comandada pelo então ministro da Justiça, Anderson Torres e com a presença de Vasques, da diretora de inteligência do ministério, Marília Alencar (em seu celular foram encontrados os mapas da eleição), e de dirigentes da própria Polícia Federal.

Segundo testemunhas, Vasques disse, no encontro, que a PRF precisa “tomar um lado” na eleição. Os detalhes da reunião seriam a chave para mostrar que a operação nas estradas do Nordeste foi um plano do governo Bolsonaro, não uma iniciativa isolada do ex-diretor da PRF.

De acordo com as planilhas apreendidas pela PF e enviadas a Moraes, as blitze da PRF miravam sete milhões de votos obtidos por Lula no primeiro turno, em municípios nordestinos. Segundo dados do TSE, o atual presidente venceu Bolsonaro por pouco mais de 2,1 milhão de votos.

