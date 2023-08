Copa feminina: Espanha chega à semifinal pela primeira vez na história

A Espanha derrotou a Holanda por 2 a 1, no início da madrugada desta sexta-feira (11) no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, para se classificar pela primeira vez na história a uma semifinal de Copa do Mundo de futebol feminino. Agora, as espanholas aguardam o vencedor de Japão e Suécia para conhecerem o seu próximo adversário no Mundial disputado na Oceania.

Aaaand breathe! 😮‍💨@SEFutbolFem reach their first #FIFAWWC Semi-Final after a sensational match against Netherlands. 👏🇪🇸 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 11, 2023

A seleção da Espanha fez um ótimo primeiro tempo, dominando as ações e criando várias oportunidades de gol. Na etapa inicial chegou a colocar uma bola no fundo do gol defendido por Van Domselaar aos 36 minutos com Esther González, mas o lance acabou sendo anulado pela juíza com auxílio do VAR (arbitragem de vídeo).

Na etapa final da partida a Holanda passou a chegar com mais perigo e, aos 16 minutos, passou a ter uma oportunidade clara de abrir o placar, quando a juíza marcou pênalti em cima de Beerensteyn. Mas a árbitra mudou sua decisão após reavaliar a jogada com auxílio do VAR.

E a arbitragem de vídeo voltou a ser decisiva aos 33 minutos, quando ajudou a juíza a confirmar pênalti a favor da Espanha ao indicar que a bola tocou no braço de Van der Gragt dentro da área. Mariona Caldentey foi para a cobrança e não falhou.

Aos 45, Van der Gragt conseguiu se redimir. A zagueira recebeu passe em profundidade, avançou em velocidade e bateu na saída de Cata Coll para garantir o empate e levar a jogo para o tempo extra.

No tempo extra a Holanda teve oportunidades claras de garantir a classificação, em especial com Beerensteyn, mas, aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, Salma Paralluelo partiu em velocidade no contra-ataque, se livrou de uma adversária e bateu cruzado para marcar o gol da vitória e da classificação.

Com informações da Agência Brasil.

