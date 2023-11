Confira a coluna: “cONectado”

Diretórios

Presidente dos tucanos, Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) terá, a partir desta terça-feira (1º), renovados e eleitos os mandatos de 37 dos seus 79 diretórios municipais em MS. Pelo menos é o que consta na resolução do dia 17 de julho, em que o diretório Nacional do partido e seu presidente, Eduardo Leite, determinam o encerramento dos atuais mandatos dos seus diretórios provisórios para a próxima segunda-feira (31).

Diretórios 1

…Ainda na resolução assinada pelo presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, considera “que termos da Resolução CEN-PSDB 005/2023, que autorizou a participação nas Convenções, com direito a votar e ser votado, o filiado que tenha prazo mínimo de filiação de 30 dias do evento respectivo; e que em diversos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul existe movimento destinado à filiação de diversos prefeitos, vice-prefeitos e lideranças políticas com objetivo de fortalecimento do partido e que é necessário assegurar a participação dessas novas lideranças e impedir que elas sejam impedidas de participar das Convenções Municipais”. Os 37 municípios onde ocorrem as novas eleições são; Antônio João, Bandeirantes, Bonito, Ladário, Sidrolândia, Sonora, Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Angélica, Aparecida do Taboado, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Coronel Sapucaí, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Inocência, Naviraí, Itaquiraí, Itaporã, Ivinhema, Juti, Laguna Carapã, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Tacuru e Taquarussu.

Aécio

…E por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou a decisão de primeira instância que absolveu de denúncia de corrupção passiva o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), sua irmã Andrea Neves, o primo Frederico Pacheco de Medeiros e o ex-assessor parlamentar, Mendherson Souza Lima. Em 2017, o então senador foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber R$ 2 milhões de Joesley Batista, em troca de atuar a favor do grupo J&F no Congresso. Aécio foi gravado pelo empresário enquanto acertavam o pagamento e o áudio foi entregue ao MPF como parte de uma delação premiada de Joesley na Lava Jato. O político sempre alegou inocência, afirmando que recebeu o dinheiro como empréstimo para custear sua defesa.

Elegância

…E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, tratou com elegância e bom senso, dizendo que não faz pré-julgamentos e que Marcio Pochmann será bem-vindo à presidência do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ela declarou que o anúncio ainda não é oficial, mas que acatará a indicação e conversará com o economista. “Quero deixar muito claro que já havia um consenso dentro do meu ministério e dentro do Palácio [do Planalto] de que nós faríamos, no momento oportuno, a troca do presidente do IBGE”, disse. “O presidente Lula não me fez um pedido até hoje. Nenhum pedido dentro do ministério ou fora. Aliás, ele não me pediu sequer para apoiá-lo no 2º turno [das eleições presidenciais]. Eu fiz uma declaração de apoio antes mesmo de conversar com o presidente Lula. Diante disso, nada mais justo, óbvio, do que atender o presidente Lula, independentemente do nome que ele apresentaria que ainda não havia me apresentado”, finalizou a ministra.

Esquerda

A chegada de Pochmann ao IBGE pode ser apenas o primeiro avanço da ala mais esquerdista do PT. E o mais fácil. Integrado por figuras como a presidente do partido, Glesi Hoffmann, esse grupo defende que o Estado seja o principal propulsor da atividade econômica. E entre as mudanças que pretende emplacar estão a indicação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega à presidência da Vale – a tarefa mais difícil – e alterações na diretoria da Petrobras, para acomodar nomes sugeridos pelo PT e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Esquerda 1

Em sua primeira manifestação após o anúncio do ministro, Paulo Pimenta, Pochmann postou no X, o antigo Twitter, a capa do livro “O Professor É o Inimigo, uma Análise sobre a Perseguição Docente no Brasil”. E escreveu o seguinte: “Interessante abordagem de como opera a coalizão neoconservadora”.

Trocas

…E a semana que vem deve ser crucial para definir as trocas nos ministérios. Lula planeja reuniões com líderes e dirigentes de PP e Republicanos para avançar na minirreforma e contemplar as indicações para o primeiro escalão. Membros do Planalto e do Congresso já dão como praticamente certo que os líderes dos dois partidos na Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e André Fufuca (PP-MA), serão ministros. Mas ainda resta dúvida em relação às pastas que eles vão chefiar. Essa definição só deve sair após os encontros com Lula.

Consumo

O consumo nos lares brasileiros, medido pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados), cresceu 2,47% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O índice teve alta mensal de 0,55% em junho na comparação com maio. Na comparação com junho do ano passado, a alta foi de 6,96%. O resultado do semestre, segundo a associação, foi favorecido pelo recuo no desemprego, de ajustes salariais e da consolidação dos programas de transferência de renda.

Consumo 1

Para os próximos meses, a Abras projeta um consumo crescente, puxado por datas comemorativas, ações especiais (como a Black Friday) e as festas de fim de ano, caso se mantenha uma menor pressão inflacionária sobre a cesta

de alimentos.

