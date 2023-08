Bioparque Pantanal apresenta acervo histórico da Marinha do Brasil para conscientização sobre recursos hídricos

O Bioparque Pantanal, empreendimento público na região centro-oeste do Brasil, apresenta aos visitantes uma emocionante novidade. Em parceria com a Marinha do Brasil, o maior aquário de água doce do mundo agora exibe um acervo histórico com peças e itens utilizados em navios, além de orientações para ingressar na Força Naval.

Essa iniciativa visa conscientizar sobre a valorização e conservação dos recursos hídricos, unindo passado, presente e futuro em prol de ambientes aquáticos saudáveis para as gerações presentes e futuras.

Parceria

A parceria com a Marinha fortalece a proposta do Bioparque Pantanal como centro de conhecimento e pesquisa, abrangendo educação ambiental, conservação, cultura, tecnologia e inovação. Essa colaboração enriquecerá projetos e ações, permitindo intercâmbio técnico-científico para resultados ainda mais positivos.

Entretanto, o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, ressaltou a importância dessa parceria para o Bioparque Pantanal. Segundo ele, o acervo da Marinha reforça o propósito do empreendimento de ser um centro de conhecimento e pesquisa. “Esse é o grande foco do complexo e essas parcerias e os números alcançados demonstram que o caminho está correto”, afirmou o secretário.

Ademais, a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Besletieri, enfatizou a relevância do acervo da Marinha para a experiência dos visitantes. A exposição possibilita uma conexão direta com a riqueza cultural e tecnológica das embarcações históricas, destacando a importância das conquistas e desafios enfrentados. Além disso, o acervo promove uma compreensão mais profunda do papel da Marinha na segurança e preservação dos rios e mares, popularizando a ciência ao ampliar o acesso às informações sobre esses esforços.

Inaugurado em 28 de março de 2022, o Bioparque Pantanal é um espaço amplo de 21 mil metros quadrados, dedicado à educação ambiental, pesquisa, conservação, inovação, inclusão, lazer e cultura. Com cinco milhões de litros de água e mais de 350 espécies de animais, o complexo visa proporcionar experiência e conhecimento aos visitantes.

Com informações da Agência Brasil